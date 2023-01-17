17 января 2023

В Перми реализуют четыре крупных проекта с помощью концессионных соглашений

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Подписание договора между СО и РАН. Екатеринбург , куйвашев евгений
Власти Перми заключат четыре концессионных соглашения Фото:

Пермские власти заключат концессионные соглашения о реализации четырех крупных проектов на территории Перми. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте министерства экономического развития.

«В перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2023 году вошли Северный обход Перми, школа на 1050 мест, центр поддержки для одаренных детей и многофункциональный кампус для студентов», — говорится в документе.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова. На сегодняшний день на территории региона реализуется 108 проектов в формате государственно-частного партнерства, общий объем инвестиция составляет более 88 миллиардов рублей, 55,9 из которых — частные средства.

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Пермские власти заключат концессионные соглашения о реализации четырех крупных проектов на территории Перми. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте министерства экономического развития. «В перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2023 году вошли Северный обход Перми, школа на 1050 мест, центр поддержки для одаренных детей и многофункциональный кампус для студентов», — говорится в документе. Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова. На сегодняшний день на территории региона реализуется 108 проектов в формате государственно-частного партнерства, общий объем инвестиция составляет более 88 миллиардов рублей, 55,9 из которых — частные средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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