В Перми реализуют четыре крупных проекта с помощью концессионных соглашений

Пермские власти заключат концессионные соглашения о реализации четырех крупных проектов на территории Перми. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте министерства экономического развития.
«В перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2023 году вошли Северный обход Перми, школа на 1050 мест, центр поддержки для одаренных детей и многофункциональный кампус для студентов», — говорится в документе.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова. На сегодняшний день на территории региона реализуется 108 проектов в формате государственно-частного партнерства, общий объем инвестиция составляет более 88 миллиардов рублей, 55,9 из которых — частные средства.
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