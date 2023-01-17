В Перми реализуют четыре крупных проекта с помощью концессионных соглашений

18 января 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Власти Перми заключат четыре концессионных соглашения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермские власти заключат концессионные соглашения о реализации четырех крупных проектов на территории Перми. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте министерства экономического развития. «В перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2023 году вошли Северный обход Перми, школа на 1050 мест, центр поддержки для одаренных детей и многофункциональный кампус для студентов», — говорится в документе. Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова. На сегодняшний день на территории региона реализуется 108 проектов в формате государственно-частного партнерства, общий объем инвестиция составляет более 88 миллиардов рублей, 55,9 из которых — частные средства.

Пермские власти заключат концессионные соглашения о реализации четырех крупных проектов на территории Перми. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте министерства экономического развития. «В перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в 2023 году вошли Северный обход Перми, школа на 1050 мест, центр поддержки для одаренных детей и многофункциональный кампус для студентов», — говорится в документе. Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова. На сегодняшний день на территории региона реализуется 108 проектов в формате государственно-частного партнерства, общий объем инвестиция составляет более 88 миллиардов рублей, 55,9 из которых — частные средства.