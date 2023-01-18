18 января 2023

В Перми менеджерам по продажам готовы платить 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый высокий доход могут иметь специалисты с высокой компетенцией и опытом работы Фото:

В Перми менеджер по продажам, работающий в логистических компаниях, может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Предложения работодателей и предложения претендентов на указанную позицию изучили в SuperJob, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Доход менеджеров по продажам складывается из оклада и премий по результатам работы: с учетом бонусов зарплатный максимум в логистических компаниях Перми — 150 тысяч рублей», — сообщается в представленном исследовании. Однако на максимальный доход могут рассчитывать лишь кандидаты, имеющие опыт работы с от трех лет, со знанием английского языка, таможенного оформления, сертификации товаров, обращает внимание SuperJob.

В среднем указанным зарплата указанного специалиста в Перми составляет 90 тысяч рублей. Годом ранее должность менеджера по продажам в Перми SuperJob признал самой высокооплачиваемой. Сообщалось, что кандидатам готовы платить 200 тысяч рублей в месяц.

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В Перми менеджер по продажам, работающий в логистических компаниях, может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Предложения работодателей и предложения претендентов на указанную позицию изучили в SuperJob, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Доход менеджеров по продажам складывается из оклада и премий по результатам работы: с учетом бонусов зарплатный максимум в логистических компаниях Перми — 150 тысяч рублей», — сообщается в представленном исследовании. Однако на максимальный доход могут рассчитывать лишь кандидаты, имеющие опыт работы с от трех лет, со знанием английского языка, таможенного оформления, сертификации товаров, обращает внимание SuperJob. В среднем указанным зарплата указанного специалиста в Перми составляет 90 тысяч рублей. Годом ранее должность менеджера по продажам в Перми SuperJob признал самой высокооплачиваемой. Сообщалось, что кандидатам готовы платить 200 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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