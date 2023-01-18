В Перми менеджерам по продажам готовы платить 150 тысяч рублей

19 января 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Самый высокий доход могут иметь специалисты с высокой компетенцией и опытом работы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми менеджер по продажам, работающий в логистических компаниях, может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Предложения работодателей и предложения претендентов на указанную позицию изучили в SuperJob, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Доход менеджеров по продажам складывается из оклада и премий по результатам работы: с учетом бонусов зарплатный максимум в логистических компаниях Перми — 150 тысяч рублей», — сообщается в представленном исследовании. Однако на максимальный доход могут рассчитывать лишь кандидаты, имеющие опыт работы с от трех лет, со знанием английского языка, таможенного оформления, сертификации товаров, обращает внимание SuperJob. В среднем указанным зарплата указанного специалиста в Перми составляет 90 тысяч рублей. Годом ранее должность менеджера по продажам в Перми SuperJob признал самой высокооплачиваемой. Сообщалось, что кандидатам готовы платить 200 тысяч рублей в месяц.

В Перми менеджер по продажам, работающий в логистических компаниях, может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц. Предложения работодателей и предложения претендентов на указанную позицию изучили в SuperJob, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Доход менеджеров по продажам складывается из оклада и премий по результатам работы: с учетом бонусов зарплатный максимум в логистических компаниях Перми — 150 тысяч рублей», — сообщается в представленном исследовании. Однако на максимальный доход могут рассчитывать лишь кандидаты, имеющие опыт работы с от трех лет, со знанием английского языка, таможенного оформления, сертификации товаров, обращает внимание SuperJob. В среднем указанным зарплата указанного специалиста в Перми составляет 90 тысяч рублей. Годом ранее должность менеджера по продажам в Перми SuperJob признал самой высокооплачиваемой. Сообщалось, что кандидатам готовы платить 200 тысяч рублей в месяц.