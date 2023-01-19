Мэрия Челябинска подала в суд на фирму олигархов

Власти Челябинска требуют от компании олигархов Вайнштейнов 5 млн рублей

Власти Челябинска рассчитывают получить более 5 млн рублей с фирмы, подконтрольной Сергею и Евгению Вайнштейнам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска подала иск к главному семейному активу Сергея и Евгения Вайнштейнов — ООО «Строймеханизация». С компании предполагается взыскать более 5,1 млн рублей, следует из базы судебных дел.

«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, (КУиЗО), обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Строймеханизация“ о взыскании задолженности по договору за период с 1 января 2020 года по 30 июня 2022 года в размере 2 млн 968 тыс. 166 рублей, а также пени за период со 2 апреля 2020 года по 31 марта 2022 года в размере 2 млн 207 тыс. 90 рублей. Далее производить начисление пени в размере 0,3% от суммы основного долга по арендной плате за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательства, с прекращением начисления пени на сумму задолженности в период с 1 апреля 2022 года до истечения срока действия моратория, утвержденного Правительством РФ 26 марта 2022 года», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материала дела, ответчик частично — в размере 810 тыс. рублей — погасил долг. В связи с этим администрации предложено представить суду дополнительные доказательства в обоснование иска.

Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. В областном центре она наиболее известна как исполнитель контрактов по уборке улично-дорожной сети.