В микрорайон на севере Екатеринбурга инвестируют 1,1 млрд рублей

В микрорайоне "Зеленая горка" построят новые дома за 1,1 млрд рублей Сергей Русанов © URA.RU

В микрорайоне «Зеленая горка» на севере Екатеринбурга появится новая очередь. Застройщик «Диккит» построит там восемь четырехэтажных домов, сообщает пресс-служба Сбербанка, который будет финансировать проект.

Общая площадь застройки превысит 20 га. В рамках первой очереди специализированный застройщик — компания «Диккит» построит восемь четырехэтажных домов комфорт-класса. На реализацию проекта Сбербанк открыл застройщику кредитную линию в размере 1,1 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ — Урал» со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о жилом комплексе в границах улиц Полевая — проспект Космонавтов — ЕКАД. Четыре дома уже сданы в эксплуатацию, оставшиеся дома первой очереди планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года.