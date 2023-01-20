В микрорайон на севере Екатеринбурга инвестируют 1,1 млрд рублей

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Виды города. Пермь, башенный кран, строительство жилья
В микрорайоне "Зеленая горка" построят новые дома за 1,1 млрд рублей

В микрорайоне «Зеленая горка» на севере Екатеринбурга появится новая очередь. Застройщик «Диккит» построит там восемь четырехэтажных домов, сообщает пресс-служба Сбербанка, который будет финансировать проект.

Общая площадь застройки превысит 20 га. В рамках первой очереди специализированный застройщик — компания «Диккит» построит восемь четырехэтажных домов комфорт-класса. На реализацию проекта Сбербанк открыл застройщику кредитную линию в размере 1,1 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ — Урал» со ссылкой на пресс-службу компании. 

Речь идет о жилом комплексе в границах улиц Полевая — проспект Космонавтов — ЕКАД. Четыре дома уже сданы в эксплуатацию, оставшиеся дома первой очереди планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. 

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В микрорайоне «Зеленая горка» на севере Екатеринбурга появится новая очередь. Застройщик «Диккит» построит там восемь четырехэтажных домов, сообщает пресс-служба Сбербанка, который будет финансировать проект. Общая площадь застройки превысит 20 га. В рамках первой очереди специализированный застройщик — компания «Диккит» построит восемь четырехэтажных домов комфорт-класса. На реализацию проекта Сбербанк открыл застройщику кредитную линию в размере 1,1 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ — Урал» со ссылкой на пресс-службу компании.  Речь идет о жилом комплексе в границах улиц Полевая — проспект Космонавтов — ЕКАД. Четыре дома уже сданы в эксплуатацию, оставшиеся дома первой очереди планируют сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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