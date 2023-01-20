20 января 2023

Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым

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Илон Маск выступил против того, чтобы ВСУ попытались напасть на Крым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его, поскольку подобные действия грозят эскалацией конфликта, которая рискованна не только для Киева, но и для всего мира. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск у себя на странице в Twitter, комментируя новость о намерениях США помочь Киеву «нацелиться на Крым». Значительная часть аудитории оказалась солидарна с бизнесменом в данном вопросе и поддержала его в обсуждениях к записи.

Ранее Маск предложил признать Крым российским, а также провести повторные референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, предприниматель посчитал, что Украине следует оставить свои амбиции по вступлению в НАТО. Официальные представители администрации США подобные идеи раскритиковали.

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его, поскольку подобные действия грозят эскалацией конфликта, которая рискованна не только для Киева, но и для всего мира. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск у себя на странице в Twitter, комментируя новость о намерениях США помочь Киеву «нацелиться на Крым». Значительная часть аудитории оказалась солидарна с бизнесменом в данном вопросе и поддержала его в обсуждениях к записи. Ранее Маск предложил признать Крым российским, а также провести повторные референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, предприниматель посчитал, что Украине следует оставить свои амбиции по вступлению в НАТО. Официальные представители администрации США подобные идеи раскритиковали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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