Илон Маск предостерег Украину от наступления на Крым

21 января 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Илон Маск выступил против того, чтобы ВСУ попытались напасть на Крым Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его, поскольку подобные действия грозят эскалацией конфликта, которая рискованна не только для Киева, но и для всего мира. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск у себя на странице в Twitter, комментируя новость о намерениях США помочь Киеву «нацелиться на Крым». Значительная часть аудитории оказалась солидарна с бизнесменом в данном вопросе и поддержала его в обсуждениях к записи. Ранее Маск предложил признать Крым российским, а также провести повторные референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, предприниматель посчитал, что Украине следует оставить свои амбиции по вступлению в НАТО. Официальные представители администрации США подобные идеи раскритиковали.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его, поскольку подобные действия грозят эскалацией конфликта, которая рискованна не только для Киева, но и для всего мира. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск у себя на странице в Twitter, комментируя новость о намерениях США помочь Киеву «нацелиться на Крым». Значительная часть аудитории оказалась солидарна с бизнесменом в данном вопросе и поддержала его в обсуждениях к записи. Ранее Маск предложил признать Крым российским, а также провести повторные референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, предприниматель посчитал, что Украине следует оставить свои амбиции по вступлению в НАТО. Официальные представители администрации США подобные идеи раскритиковали.