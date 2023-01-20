20 января 2023

Власти Нижневартовска объяснили причины драки подростков в игровом клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция, клуб, компьютеры, компы, компьютерный салон
Конфликт носит бытовой характер Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) дала официальный комментарий по поводу драки подростков в игровом клубе «STRIKE ARENA», назвав бытовой характер конфликта ее основной причиной. Информация размещена в официальном telegram-канале властей города.

«Официальный комментарий по поводу конфликта между 16-летними ребятами, произошедшего накануне в клубе „STRIKE ARENA“ (здание „Империи Т“, Нефтяников, 17-Б). Конфликт носит бытовой характер, сейчас все обстоятельства устанавливают правоохранительные органы», — говорится в сообщении. Уточняется, что представители городского координационного совета по взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей и религиозных объединений, проводят работу с участниками и их семьями.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) в игровом клубе произошла потасовка между подростками. Некоторые участники драки акцентировали внимание на национальности. По данному факту полиция ХМАО проводит проверку.

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) дала официальный комментарий по поводу драки подростков в игровом клубе «STRIKE ARENA», назвав бытовой характер конфликта ее основной причиной. Информация размещена в официальном telegram-канале властей города. «Официальный комментарий по поводу конфликта между 16-летними ребятами, произошедшего накануне в клубе „STRIKE ARENA“ (здание „Империи Т“, Нефтяников, 17-Б). Конфликт носит бытовой характер, сейчас все обстоятельства устанавливают правоохранительные органы», — говорится в сообщении. Уточняется, что представители городского координационного совета по взаимодействию с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей и религиозных объединений, проводят работу с участниками и их семьями. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) в игровом клубе произошла потасовка между подростками. Некоторые участники драки акцентировали внимание на национальности. По данному факту полиция ХМАО проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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