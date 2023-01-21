Устроившая истерику на конкурсе «Мисс Вселенная» украинка обвинила россиянку

21 января 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» заявила, что в конфликте виновата россиянка Фото: Размик Закарян © URA.RU Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко заявила, что россиянка Анна Линникова сама спровоцировала скандал. По словам Апанасенко, она просто отказала сопернице из России в просьбе встать рядом. Ее заявление цитирует издание Star Hit. Апанасенко заявила, что Линникова намеренно собиралась встать с ней рядом. «Я не знаю, какая у нее мотивация была в тот момент. Некоторые комментаторы меня осудили, мол, я повела себя некорректно для представительницы конкурса „Мисс Вселенная“. Россиянка спросила, мол, можно ли здесь встать. Я сказала „нет“. На видео заметно, что я никого не хватала за руку. Я спросила „Мисс Колумбию“, не против ли она, если я встану рядом», — заявила Апанасенко. Ранее сообщалось, что Виктория Апанасенко не захотела стоять рядом на фото с участницей конкурса из России. СМИ сообщили, что она схватила за руку другую конкурсантку, чтобы та также не уступила место Линниковой. Россиянка Линникова прошла в полуфинал конкурса, сообщает «Общественное телевидение России».

Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко заявила, что россиянка Анна Линникова сама спровоцировала скандал. По словам Апанасенко, она просто отказала сопернице из России в просьбе встать рядом. Ее заявление цитирует издание Star Hit. Апанасенко заявила, что Линникова намеренно собиралась встать с ней рядом. «Я не знаю, какая у нее мотивация была в тот момент. Некоторые комментаторы меня осудили, мол, я повела себя некорректно для представительницы конкурса „Мисс Вселенная“. Россиянка спросила, мол, можно ли здесь встать. Я сказала „нет“. На видео заметно, что я никого не хватала за руку. Я спросила „Мисс Колумбию“, не против ли она, если я встану рядом», — заявила Апанасенко. Ранее сообщалось, что Виктория Апанасенко не захотела стоять рядом на фото с участницей конкурса из России. СМИ сообщили, что она схватила за руку другую конкурсантку, чтобы та также не уступила место Линниковой. Россиянка Линникова прошла в полуфинал конкурса, сообщает «Общественное телевидение России».