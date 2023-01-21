В ХМАО при возгорании жилого вагончика пострадал человек. Фото

22 января 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

В ХМАО пострадал человек при возгорании вагона-бочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В фермерском хозяйстве в ХМАО сгорел вагон-бочка. При пожаре пострадал человек, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 20:55 поступило сообщение о возгорании вагончика на фермерском хозяйстве на 33 километре автодороги Сургут-Лянтор. По прибытию пожарных подразделений вагон-бочка полностью охвачена огнем, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Прибывшие пожарные справились с открытым огнем в 21:39. В тушении принимало участие десять человек личного состава и три единицы специальной техники, причины пожара выясняются. Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске при пожаре погибли ребенок и его отец. По факту гибели людей при пожаре следователи возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МЧС по ХМАО, официальный сайт

В фермерском хозяйстве в ХМАО сгорел вагон-бочка. При пожаре пострадал человек, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 20:55 поступило сообщение о возгорании вагончика на фермерском хозяйстве на 33 километре автодороги Сургут-Лянтор. По прибытию пожарных подразделений вагон-бочка полностью охвачена огнем, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Прибывшие пожарные справились с открытым огнем в 21:39. В тушении принимало участие десять человек личного состава и три единицы специальной техники, причины пожара выясняются. Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске при пожаре погибли ребенок и его отец. По факту гибели людей при пожаре следователи возбудили уголовное дело.