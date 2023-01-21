21 января 2023
20 января 2023

В ХМАО при возгорании жилого вагончика пострадал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, пожарные
В ХМАО пострадал человек при возгорании вагона-бочки Фото:

В фермерском хозяйстве в ХМАО сгорел вагон-бочка. При пожаре пострадал человек, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В 20:55 поступило сообщение о возгорании вагончика на фермерском хозяйстве на 33 километре автодороги Сургут-Лянтор. По прибытию пожарных подразделений вагон-бочка полностью охвачена огнем, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Прибывшие пожарные справились с открытым огнем в 21:39. В тушении принимало участие десять человек личного состава и три единицы специальной техники, причины пожара выясняются.

Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске при пожаре погибли ребенок и его отец. По факту гибели людей при пожаре следователи возбудили уголовное дело.

Фото:

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В фермерском хозяйстве в ХМАО сгорел вагон-бочка. При пожаре пострадал человек, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В 20:55 поступило сообщение о возгорании вагончика на фермерском хозяйстве на 33 километре автодороги Сургут-Лянтор. По прибытию пожарных подразделений вагон-бочка полностью охвачена огнем, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Прибывшие пожарные справились с открытым огнем в 21:39. В тушении принимало участие десять человек личного состава и три единицы специальной техники, причины пожара выясняются. Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске при пожаре погибли ребенок и его отец. По факту гибели людей при пожаре следователи возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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