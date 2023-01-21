В фермерском хозяйстве в ХМАО сгорел вагон-бочка. При пожаре пострадал человек, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В 20:55 поступило сообщение о возгорании вагончика на фермерском хозяйстве на 33 километре автодороги Сургут-Лянтор. По прибытию пожарных подразделений вагон-бочка полностью охвачена огнем, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Прибывшие пожарные справились с открытым огнем в 21:39. В тушении принимало участие десять человек личного состава и три единицы специальной техники, причины пожара выясняются.
Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске при пожаре погибли ребенок и его отец. По факту гибели людей при пожаре следователи возбудили уголовное дело.
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