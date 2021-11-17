Власти решили сделать остановки в Перми «умными»

«Умными» остановками может заняться холдинг пермского олигарха Андрея Кузяева Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Власти Пермского края планируют обновить остановки общественного транспорта, сделав их «умными». Такая идея обсуждалась представителями регионального правительства и крупного бизнеса на «Транспортной неделе-2021» в Москве (проходит 13—19 ноября). Об этом на своей странице в Instagram написал вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников.

«В рамках форума провели встречу с президентом компании АО „ЭР-Телеком Холдинг“ Андреем Кузяевым и представителями корпорации „СтройИнвестПроект“. Обсудили возможности внедрения в Прикамье интеллектуальных транспортных систем, возможность обновления остановок в регионе. Для пилотного проекта планируется создать 160 „умных“ объектов в Перми в рамках ГЧП [государственно-частного партнерства]», — сообщил Черников.

По словам вице-премьера, «умные» остановки пермской компании «Эр-Телеком Холдинг» уже работают в крупнейших аэропортах страны и московском метрополитене. В свою очередь телетерминалы [электронные информационные терминалы] могут появиться на центральных улицах Перми, где проходят туристические маршруты, известные как «красные и «зеленые» линии.