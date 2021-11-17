17 ноября 2021
16 ноября 2021

Власти решили сделать остановки в Перми «умными»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жизнь города. Пермь. , остановка, багаж, отправление
«Умными» остановками может заняться холдинг пермского олигарха Андрея Кузяева Фото:
новость из сюжета
Национальные проекты

Власти Пермского края планируют обновить остановки общественного транспорта, сделав их «умными». Такая идея обсуждалась представителями регионального правительства и крупного бизнеса на «Транспортной неделе-2021» в Москве (проходит 13—19 ноября). Об этом на своей странице в Instagram написал вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников.

«В рамках форума провели встречу с президентом компании АО „ЭР-Телеком Холдинг“ Андреем Кузяевым и представителями корпорации „СтройИнвестПроект“. Обсудили возможности внедрения в Прикамье интеллектуальных транспортных систем, возможность обновления остановок в регионе. Для пилотного проекта планируется создать 160 „умных“ объектов в Перми в рамках ГЧП [государственно-частного партнерства]», — сообщил Черников.

По словам вице-премьера, «умные» остановки пермской компании «Эр-Телеком Холдинг» уже работают в крупнейших аэропортах страны и московском метрополитене. В свою очередь телетерминалы [электронные информационные терминалы] могут появиться на центральных улицах Перми, где проходят туристические маршруты, известные как «красные и «зеленые» линии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...