21 января 2023
20 января 2023

В ХМАО при тушении пожара обнаружили тело человека

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Одна из возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнем Фото:

В Сургутском районе ХМАО на месте пожара в жилом вагончике обнаружено тело 40-летнего мужчины. Следователи организовали проверку, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

«По факту обнаружения тела мужчины на месте пожара в Сургутском районе организована проверка. По предварительным данным, 21 января 2023 года около 20 часов произошло возгорание жилого вагончика на территории крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в районе 33 км автодороги Сургут-Лянтор», — сообщили в ведомстве. Мужчина ранее работал в КФХ.

Одна из возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнем. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП. По итогам проверки будет принято решение.

Ранее сообщалось, что в фермерском хозяйстве в ХМАО сгорел вагон-бочка. ЧП произошло на 33-м километре автодороги Сургут-Лянтор.

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В Сургутском районе ХМАО на месте пожара в жилом вагончике обнаружено тело 40-летнего мужчины. Следователи организовали проверку, сообщили в СУ СКР по ХМАО. «По факту обнаружения тела мужчины на месте пожара в Сургутском районе организована проверка. По предварительным данным, 21 января 2023 года около 20 часов произошло возгорание жилого вагончика на территории крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в районе 33 км автодороги Сургут-Лянтор», — сообщили в ведомстве. Мужчина ранее работал в КФХ. Одна из возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнем. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП. По итогам проверки будет принято решение. Ранее сообщалось, что в фермерском хозяйстве в ХМАО сгорел вагон-бочка. ЧП произошло на 33-м километре автодороги Сургут-Лянтор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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