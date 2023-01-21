В ХМАО при тушении пожара обнаружили тело человека

В Сургутском районе ХМАО на месте пожара в жилом вагончике обнаружено тело 40-летнего мужчины. Следователи организовали проверку, сообщили в СУ СКР по ХМАО.
«По факту обнаружения тела мужчины на месте пожара в Сургутском районе организована проверка. По предварительным данным, 21 января 2023 года около 20 часов произошло возгорание жилого вагончика на территории крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в районе 33 км автодороги Сургут-Лянтор», — сообщили в ведомстве. Мужчина ранее работал в КФХ.
Одна из возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнем. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП. По итогам проверки будет принято решение.
Ранее сообщалось, что в фермерском хозяйстве в ХМАО сгорел вагон-бочка. ЧП произошло на 33-м километре автодороги Сургут-Лянтор.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».