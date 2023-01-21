21 января 2023
20 января 2023

Жителю ХМАО вместо работы упаковщика крабовых палочек предложили распространять наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Потенциальную работу сургутянин нашел на Авито Фото:

Жителю ХМАО, который откликнулся на вакансию упаковщика крабовых палочек в Сургуте, предложили распространять запрещенные вещества. Он рассказал URA.RU, что нашел объявление на Авито и решил узнать подробности.

«Работодатель ответил в чате на сайте и предложил пообщаться в одном из мессенджеров, где сообщил, что есть другая — нелегальная, но более прибыльная работа с оплатой от 140 долларов в день. Нужно прятать уже расфасованные посылки и делать фото места, очевидно, что это работа не курьером, а закладчиком», — поделился собеседник.

«Менеджер» обещал новичку помочь на первых этапах работы и раскрыть все секреты ремесла. Перед началом предстояло пройти инструктаж и обучение, однако соискатель вакансии решил не рисковать и от предложения отказался.

В полиции ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что распространители запрещенных веществ часто ищут курьеров через популярные площадки объявлений, но граждане редко заявляют об этом в правоохранительные органы. «Информация, предоставленная гражданами, в дальнейшем помогает полиции проводить оперативные действия и задерживать распространителей наркотиков», — пояснили в пресс-службе МВД ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске полиция задержала нелегального мигранта с большой партией наркотиков. При обыске в доме у подозреваемого обнаружили 1,8 кг мефедрона.

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Жителю ХМАО, который откликнулся на вакансию упаковщика крабовых палочек в Сургуте, предложили распространять запрещенные вещества. Он рассказал URA.RU, что нашел объявление на Авито и решил узнать подробности. «Работодатель ответил в чате на сайте и предложил пообщаться в одном из мессенджеров, где сообщил, что есть другая — нелегальная, но более прибыльная работа с оплатой от 140 долларов в день. Нужно прятать уже расфасованные посылки и делать фото места, очевидно, что это работа не курьером, а закладчиком», — поделился собеседник. «Менеджер» обещал новичку помочь на первых этапах работы и раскрыть все секреты ремесла. Перед началом предстояло пройти инструктаж и обучение, однако соискатель вакансии решил не рисковать и от предложения отказался. В полиции ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что распространители запрещенных веществ часто ищут курьеров через популярные площадки объявлений, но граждане редко заявляют об этом в правоохранительные органы. «Информация, предоставленная гражданами, в дальнейшем помогает полиции проводить оперативные действия и задерживать распространителей наркотиков», — пояснили в пресс-службе МВД ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске полиция задержала нелегального мигранта с большой партией наркотиков. При обыске в доме у подозреваемого обнаружили 1,8 кг мефедрона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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