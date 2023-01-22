22 января 2023

В ХМАО простились с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

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В зоне СВО погиб военный из Октябрьского района Олег Петухов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Приобье (Октябрьский район ХМАО) простились с военным Олегом Петуховым, погибшем в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказали в официальной группе региональных властей «Югра» соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Приобье Октябрьского района проводили в последний путь 41-летнего Олега Петухова, погибшего в ходе специальной военной операции. В зону специальной военной операции ушел добровольцем. В звании ефрейтора участвовал в боевых действиях в составе добровольческого отряда „Барс“, сформированного в Ростовской области», — сказано в сообщении.

Петухов родился в поселке Сергино (ХМАО). Работал в Приобском отделении милиции МВД России по Октябрьскому району. С 2007 по 2012 год служил по контракту на территории Чеченской Республики.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачи является освобождение жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны.

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В селе Приобье (Октябрьский район ХМАО) простились с военным Олегом Петуховым, погибшем в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказали в официальной группе региональных властей «Югра» соцсети «ВКонтакте». «В поселке Приобье Октябрьского района проводили в последний путь 41-летнего Олега Петухова, погибшего в ходе специальной военной операции. В зону специальной военной операции ушел добровольцем. В звании ефрейтора участвовал в боевых действиях в составе добровольческого отряда „Барс“, сформированного в Ростовской области», — сказано в сообщении. Петухов родился в поселке Сергино (ХМАО). Работал в Приобском отделении милиции МВД России по Октябрьскому району. С 2007 по 2012 год служил по контракту на территории Чеченской Республики. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачи является освобождение жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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