В Екатеринбурге пропал пенсионер. Фото

26 января 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Последний раз пенсионер выходил на связь 20 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшего 67-летнего Рафаэля Тукмачева. Об этом сообщили поисковики в соцсетях. «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с отражающими элементами, черные болоньевые штаны, темно-коричневые штаны, на голове черная шапка-ушанка», — сообщают поисковики «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мужчина выходил на связь 20 января. Если вы видели Рафаэля или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшего 67-летнего Рафаэля Тукмачева. Об этом сообщили поисковики в соцсетях. «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с отражающими элементами, черные болоньевые штаны, темно-коричневые штаны, на голове черная шапка-ушанка», — сообщают поисковики «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мужчина выходил на связь 20 января. Если вы видели Рафаэля или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.