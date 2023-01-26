В Екатеринбурге пропал пенсионер. Фото

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Последний раз пенсионер выходил на связь 20 января Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшего 67-летнего Рафаэля Тукмачева. Об этом сообщили поисковики в соцсетях.

«Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с отражающими элементами, черные болоньевые штаны, темно-коричневые штаны, на голове черная шапка-ушанка», — сообщают поисковики «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз мужчина выходил на связь 20 января. Если вы видели Рафаэля или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищет пропавшего 67-летнего Рафаэля Тукмачева. Об этом сообщили поисковики в соцсетях. «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с отражающими элементами, черные болоньевые штаны, темно-коричневые штаны, на голове черная шапка-ушанка», — сообщают поисковики «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Последний раз мужчина выходил на связь 20 января. Если вы видели Рафаэля или знаете, где он находится, то сообщите по номеру +7 (904) 383-17-48.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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