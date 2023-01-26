26 января 2023

Под Екатеринбургом на ходу загорелся автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Водитель автобуса пытался потушить пожар самостоятельно, однако без помощи спасателей не удалось (архивное фото) Фото:

На Серовском тракте при въезде в Екатеринбург на ходу загорелся микроавтобус. Водитель попытался сам потушить пожар, однако без помощи спасателей погасить пламя не удалось, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.

«Автомобиль загорелся на ходу, пламя вырвалось из-под капота и моментально перекинулось на весь салон. Попытка потушить пламя самостоятельно с помощью огнетушителей не увенчалась успехом. Когда на место прибыли спасатели автомобиль полностью был охвачен огнем», — рассказал очевидец.

По словам водителя, во время движения заряд аккумулятора автомобиля начал снижаться, а позднее микроавтобус загорелся. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 12 квадратных километров. На месте происшествия работали две пожарные машины и 12 спасателей.

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На Серовском тракте при въезде в Екатеринбург на ходу загорелся микроавтобус. Водитель попытался сам потушить пожар, однако без помощи спасателей погасить пламя не удалось, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. «Автомобиль загорелся на ходу, пламя вырвалось из-под капота и моментально перекинулось на весь салон. Попытка потушить пламя самостоятельно с помощью огнетушителей не увенчалась успехом. Когда на место прибыли спасатели автомобиль полностью был охвачен огнем», — рассказал очевидец. По словам водителя, во время движения заряд аккумулятора автомобиля начал снижаться, а позднее микроавтобус загорелся. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 12 квадратных километров. На месте происшествия работали две пожарные машины и 12 спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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