Под Екатеринбургом на ходу загорелся автобус. Фото

27 января 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса пытался потушить пожар самостоятельно, однако без помощи спасателей не удалось (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Серовском тракте при въезде в Екатеринбург на ходу загорелся микроавтобус. Водитель попытался сам потушить пожар, однако без помощи спасателей погасить пламя не удалось, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. «Автомобиль загорелся на ходу, пламя вырвалось из-под капота и моментально перекинулось на весь салон. Попытка потушить пламя самостоятельно с помощью огнетушителей не увенчалась успехом. Когда на место прибыли спасатели автомобиль полностью был охвачен огнем», — рассказал очевидец. По словам водителя, во время движения заряд аккумулятора автомобиля начал снижаться, а позднее микроавтобус загорелся. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 12 квадратных километров. На месте происшествия работали две пожарные машины и 12 спасателей. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

На Серовском тракте при въезде в Екатеринбург на ходу загорелся микроавтобус. Водитель попытался сам потушить пожар, однако без помощи спасателей погасить пламя не удалось, рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. «Автомобиль загорелся на ходу, пламя вырвалось из-под капота и моментально перекинулось на весь салон. Попытка потушить пламя самостоятельно с помощью огнетушителей не увенчалась успехом. Когда на место прибыли спасатели автомобиль полностью был охвачен огнем», — рассказал очевидец. По словам водителя, во время движения заряд аккумулятора автомобиля начал снижаться, а позднее микроавтобус загорелся. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 12 квадратных километров. На месте происшествия работали две пожарные машины и 12 спасателей.