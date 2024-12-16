Найденная мертвой в Екатеринбурге школьница состояла в опасной группе

Школьница, найденная мертвой в Академическом районе Екатеринбурга, могла состоять в опасном сообществе, участников которой призывали к суициду. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье погибшей.
«Следствие выявило, что у девочки была связь с группой, где давали опасные задания. После одного из таких ее нашли мертвой», — сказал собеседник агентства.
По его словам, родители строго относились к дочери. Перед ЧП у мамы якобы случился конфликт с девочкой из-за плохих оценок. После этого женщина ограничила дочери доступ в интернет.
Трагедия произошла днем 13 декабря на улице Павла Шаманова. Школьнице только недавно исполнилось 11 лет, она училась в четвертом классе. Ее тело в комнате обнаружили родители, когда узнали, что дочь не пришла на уроки. В свердловском СУ СКР тему не комментируют.
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