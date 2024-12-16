Найденная мертвой в Екатеринбурге школьница состояла в опасной группе

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Девочка училась в четвертом классе Фото:

Школьница, найденная мертвой в Академическом районе Екатеринбурга, могла состоять в опасном сообществе, участников которой призывали к суициду. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье погибшей.

«Следствие выявило, что у девочки была связь с группой, где давали опасные задания. После одного из таких ее нашли мертвой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, родители строго относились к дочери. Перед ЧП у мамы якобы случился конфликт с девочкой из-за плохих оценок. После этого женщина ограничила дочери доступ в интернет.

Трагедия произошла днем 13 декабря на улице Павла Шаманова. Школьнице только недавно исполнилось 11 лет, она училась в четвертом классе. Ее тело в комнате обнаружили родители, когда узнали, что дочь не пришла на уроки. В свердловском СУ СКР тему не комментируют.

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Школьница, найденная мертвой в Академическом районе Екатеринбурга, могла состоять в опасном сообществе, участников которой призывали к суициду. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье погибшей. «Следствие выявило, что у девочки была связь с группой, где давали опасные задания. После одного из таких ее нашли мертвой», — сказал собеседник агентства. По его словам, родители строго относились к дочери. Перед ЧП у мамы якобы случился конфликт с девочкой из-за плохих оценок. После этого женщина ограничила дочери доступ в интернет. Трагедия произошла днем 13 декабря на улице Павла Шаманова. Школьнице только недавно исполнилось 11 лет, она училась в четвертом классе. Ее тело в комнате обнаружили родители, когда узнали, что дочь не пришла на уроки. В свердловском СУ СКР тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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