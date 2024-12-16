Найденная мертвой в Екатеринбурге школьница состояла в опасной группе

16 декабря 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Девочка училась в четвертом классе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьница, найденная мертвой в Академическом районе Екатеринбурга, могла состоять в опасном сообществе, участников которой призывали к суициду. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье погибшей. «Следствие выявило, что у девочки была связь с группой, где давали опасные задания. После одного из таких ее нашли мертвой», — сказал собеседник агентства. По его словам, родители строго относились к дочери. Перед ЧП у мамы якобы случился конфликт с девочкой из-за плохих оценок. После этого женщина ограничила дочери доступ в интернет. Трагедия произошла днем 13 декабря на улице Павла Шаманова. Школьнице только недавно исполнилось 11 лет, она училась в четвертом классе. Ее тело в комнате обнаружили родители, когда узнали, что дочь не пришла на уроки. В свердловском СУ СКР тему не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьница, найденная мертвой в Академическом районе Екатеринбурга, могла состоять в опасном сообществе, участников которой призывали к суициду. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье погибшей. «Следствие выявило, что у девочки была связь с группой, где давали опасные задания. После одного из таких ее нашли мертвой», — сказал собеседник агентства. По его словам, родители строго относились к дочери. Перед ЧП у мамы якобы случился конфликт с девочкой из-за плохих оценок. После этого женщина ограничила дочери доступ в интернет. Трагедия произошла днем 13 декабря на улице Павла Шаманова. Школьнице только недавно исполнилось 11 лет, она училась в четвертом классе. Ее тело в комнате обнаружили родители, когда узнали, что дочь не пришла на уроки. В свердловском СУ СКР тему не комментируют.