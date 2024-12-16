«Много уехавших»: проблемный район Екатеринбурга остался без дворников в разгар снегопадов

В Железнодорожном районе Екатеринбурга срываются конкурсы по уборке улиц
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Уборка снега в Железнодорожном районе. Екатеринбург , проспект космонавтов
На уборку улиц ищут подрядчиков со стороны Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада

Власти Железнодорожного района Екатеринбурга не смогли нанять бригады дворников перед зимним сезоном — потому, что подрядчики, помогавшие в прежние годы, испытывают острый кадровый дефицит. Об этом URA.RU рассказал префект Виталий Першин.

«У нас два раза не состоялся конкурс по „ручникам“ (то есть дворникам — прим. ред.), никто не заявился, потому что нет работников… Много уехавших [мигрантов]. Все говорят: „Просто нет людей, не можем никого найти“. Сейчас своими [людьми] перекрываемся, может, чуть с опозданием, но работаем и ищем подрядчиков со стороны», — сказал Першин.

Он также заявил, что в спешном порядке его подчиненные сейчас будут заключать прямые договора с рабочими, «без всяких посредников». Схему уже одобрил мэр Алексей Орлов. Как обстоят дела у его коллег из других районов, Першин сказать затруднился.

Как писало URA.RU, Железнодорожный район попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе на пешеходных зонах (Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять.

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Власти Железнодорожного района Екатеринбурга не смогли нанять бригады дворников перед зимним сезоном — потому, что подрядчики, помогавшие в прежние годы, испытывают острый кадровый дефицит. Об этом URA.RU рассказал префект Виталий Першин. «У нас два раза не состоялся конкурс по „ручникам“ (то есть дворникам — прим. ред.), никто не заявился, потому что нет работников… Много уехавших [мигрантов]. Все говорят: „Просто нет людей, не можем никого найти“. Сейчас своими [людьми] перекрываемся, может, чуть с опозданием, но работаем и ищем подрядчиков со стороны», — сказал Першин. Он также заявил, что в спешном порядке его подчиненные сейчас будут заключать прямые договора с рабочими, «без всяких посредников». Схему уже одобрил мэр Алексей Орлов. Как обстоят дела у его коллег из других районов, Першин сказать затруднился. Как писало URA.RU, Железнодорожный район попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе на пешеходных зонах (Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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