«Много уехавших»: проблемный район Екатеринбурга остался без дворников в разгар снегопадов

В Железнодорожном районе Екатеринбурга срываются конкурсы по уборке улиц

16 декабря 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

На уборку улиц ищут подрядчиков со стороны Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада Власти Железнодорожного района Екатеринбурга не смогли нанять бригады дворников перед зимним сезоном — потому, что подрядчики, помогавшие в прежние годы, испытывают острый кадровый дефицит. Об этом URA.RU рассказал префект Виталий Першин. «У нас два раза не состоялся конкурс по „ручникам“ (то есть дворникам — прим. ред.), никто не заявился, потому что нет работников… Много уехавших [мигрантов]. Все говорят: „Просто нет людей, не можем никого найти“. Сейчас своими [людьми] перекрываемся, может, чуть с опозданием, но работаем и ищем подрядчиков со стороны», — сказал Першин. Он также заявил, что в спешном порядке его подчиненные сейчас будут заключать прямые договора с рабочими, «без всяких посредников». Схему уже одобрил мэр Алексей Орлов. Как обстоят дела у его коллег из других районов, Першин сказать затруднился. Как писало URA.RU, Железнодорожный район попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе на пешеходных зонах (Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Железнодорожного района Екатеринбурга не смогли нанять бригады дворников перед зимним сезоном — потому, что подрядчики, помогавшие в прежние годы, испытывают острый кадровый дефицит. Об этом URA.RU рассказал префект Виталий Першин. «У нас два раза не состоялся конкурс по „ручникам“ (то есть дворникам — прим. ред.), никто не заявился, потому что нет работников… Много уехавших [мигрантов]. Все говорят: „Просто нет людей, не можем никого найти“. Сейчас своими [людьми] перекрываемся, может, чуть с опозданием, но работаем и ищем подрядчиков со стороны», — сказал Першин. Он также заявил, что в спешном порядке его подчиненные сейчас будут заключать прямые договора с рабочими, «без всяких посредников». Схему уже одобрил мэр Алексей Орлов. Как обстоят дела у его коллег из других районов, Першин сказать затруднился. Как писало URA.RU, Железнодорожный район попал в число аутсайдеров по качеству уборки улиц в этом году. Днем 14 декабря корреспондент агентства видел там огромные кучи снега — в том числе на пешеходных зонах (Першин объяснял, с чем это может быть связано). Днем 15 декабря проблему взялись устранять.