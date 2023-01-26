Екатеринбургский зоопарк улучшит территорию ради 300-летия города

В екатеринбургском зоопарке обновят зоны отдыха, лавочки и фонтан

27 января 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Один из обновленных объектов руководство зоопарка представит к началу нового сезона Фото: Александр Мамаев © URA.RU Одним из подарков горожанам к 300-летию Екатеринбурга станет обновление городского зоопарка. Так, на территории зоосада появятся новые зоны отдыха, лавочки и обновленный фонтан. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила директор зоопарка Светлана Прилепина. «Мы пытаемся заявиться на какие-то целевые программы, посмотрим, как у нас это получится. Но суеверие не позволяет нам сказать все совершенно точно, тем более в сегодняшней экономической ситуации невозможно прогнозировать. Но хочу заверить горожан, что мы сделаем дополнительные зоны отдыха и благоустроим свою территорию, обновим фонтан», — поделилась планами Прилепина. Кроме этого, руководство планирует отказаться от строительных плит на территории зоопарка и готовится презентовать новый проект. «Стоимость этого проекта примерно три миллиона рублей, и мы начали уже делать этот объект. Это все средства зоопарка: мы уже половину заработали и освоили. Этот объект горожане увидят к открытию сезона», — заявила директор зоопарка. В настоящий момент благодаря целевой городской программе было обновлено ограждение зоопарка. На это из городских средств было выделено около семи миллионов. В августе 2022 года в зоопарке появился новый вольер для белых медведей, строительство которого было условием переезда белой медведицы Хатанги из Москвы. При этом животное должны были доставить в Екатеринбург намного раньше, но из-за антироссийских санкций и скачка цен обустройство нового вольера серьезно подорожало, а поставка двух ледогенераторов из Испании сорвалась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из подарков горожанам к 300-летию Екатеринбурга станет обновление городского зоопарка. Так, на территории зоосада появятся новые зоны отдыха, лавочки и обновленный фонтан. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила директор зоопарка Светлана Прилепина. «Мы пытаемся заявиться на какие-то целевые программы, посмотрим, как у нас это получится. Но суеверие не позволяет нам сказать все совершенно точно, тем более в сегодняшней экономической ситуации невозможно прогнозировать. Но хочу заверить горожан, что мы сделаем дополнительные зоны отдыха и благоустроим свою территорию, обновим фонтан», — поделилась планами Прилепина. Кроме этого, руководство планирует отказаться от строительных плит на территории зоопарка и готовится презентовать новый проект. «Стоимость этого проекта примерно три миллиона рублей, и мы начали уже делать этот объект. Это все средства зоопарка: мы уже половину заработали и освоили. Этот объект горожане увидят к открытию сезона», — заявила директор зоопарка. В настоящий момент благодаря целевой городской программе было обновлено ограждение зоопарка. На это из городских средств было выделено около семи миллионов. В августе 2022 года в зоопарке появился новый вольер для белых медведей, строительство которого было условием переезда белой медведицы Хатанги из Москвы. При этом животное должны были доставить в Екатеринбург намного раньше, но из-за антироссийских санкций и скачка цен обустройство нового вольера серьезно подорожало, а поставка двух ледогенераторов из Испании сорвалась.