В Екатеринбурге снесли старинное здание из-за моратория на проверки бизнеса

Застройщик не согласовал проведение демонтажных работ рядом с объектом культурного наследия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге запрет на проверки предпринимателей помешал спасти флигель старинной усадьбы Волкова от сноса. Застройщик не согласовал границы проведения демонтажных работ рядом с усадьбой, которая является объектом культурного наследия, говорится в письме регионального Управления госохраны объектов культурного наследия.

«Должностным лицом Управления было проведено выездное обследование, в ходе которого установлено, что демонтажные работы проведены на смежном земельном участке. Работы по сносу объекта „Западный флигель усадьбы Волкова“ проведены вне границ территории усадьбы. В связи с ограничениями, введенными Постановлением правительства, у Управления отсутствует возможность организации внепланового мероприятия по выявленным фактам», — говорится в документе.

В ведомстве указали, что раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта «Дом Волкова А.А.» до начала проведения демонтажных работ не поступал. Собственнику земельных участков объявлено предостережение. Кроме того, из-за грубого нарушения Федерального закона №73-ФЗ Управление готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.

Ранее стало известно о сносе флигеля у здания, которое является объектом культурного наследия. На этом месте планируется строительство многоэтажного здания.