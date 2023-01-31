Разведчик из Кургана показал уничтоженную бронетехнику диверсантов в Донбассе. Фото

01 февраля 2023 в 08:25 Размер текста - 17 +

Курганский разведчик рассказал, как уничтожают украинские ДРГ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский разведчик, участвующий в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, рассказал о ликвидации вражеских ДРГ (диверсионно-разведывательные группировки), а также показал их уничтоженную бронетехнику. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Активно уничтожаем украинские ДРГ. Выслеживаем с помощью „птичек“ (дронов), потом отрабатываем по ним артиллерией. Иногда приходится работать адресно, когда знаем точные координаты, где они прячутся. Берем в плен. Тех, кто оказывает сопротивление ликвидируем», — рассказал боец. Кроме того, военнослужащий из Кургана показал фото с уничтоженной бронетехникой диверсантов, снятую с беспилотника. Ранее URA.RU писало, что курганский боец эвакуировал людей под снайперскими и артиллерийскими обстрелами. Также разведчик сообщал об уничтоженном танке националистов ВСУ и рассказывал, почему не берет натовское оружие в качестве трофеев на фронте. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов ВСУ. Курганский разведчик показал, уничтоженную бронетехнику украинских ДРГ Фото предоставил курганский разведчик По словам бойца из Кургана, по позициям ДРГ наносят артиллерийские удары Фото предоставил курганский разведчик

Курганский разведчик, участвующий в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, рассказал о ликвидации вражеских ДРГ (диверсионно-разведывательные группировки), а также показал их уничтоженную бронетехнику. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Активно уничтожаем украинские ДРГ. Выслеживаем с помощью „птичек“ (дронов), потом отрабатываем по ним артиллерией. Иногда приходится работать адресно, когда знаем точные координаты, где они прячутся. Берем в плен. Тех, кто оказывает сопротивление ликвидируем», — рассказал боец. Кроме того, военнослужащий из Кургана показал фото с уничтоженной бронетехникой диверсантов, снятую с беспилотника. Ранее URA.RU писало, что курганский боец эвакуировал людей под снайперскими и артиллерийскими обстрелами. Также разведчик сообщал об уничтоженном танке националистов ВСУ и рассказывал, почему не берет натовское оружие в качестве трофеев на фронте. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов ВСУ.