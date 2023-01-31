Герой СВО из ХМАО сбежал из госпиталя на передовую

01 февраля 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Арткорректировщик из ХМАО попал под обстрел танка и был ранен Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из ХМАО, награжденный орденом Мужества, попал в зоне СВО под обстрел, был ранен, а затем после проведенной операции сбежал из госпиталя для продолжения выполнения боевых задач. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Отработали боевую задачу хорошо и уже собирались уходить, когда заметил танк противника. Я сразу понял что танк, по мою душу. Только об этом подумал и он сразу лупанул по мне. Разрыв был в паре метров такой силы, что в моих активных наушниках сгорела плата. Самого спас небольшой окоп», — описал ситуацию югорский офицер. В результате танковых залпов югорчанин получил ранение. В госпитале ему провели операцию и вытащили из ноги осколок. Однако военнослужащий отказался от дальнейшей реабилитации и сбежал обратно на передовую. «Я сбежал в часть из госпиталя. Отказался от получения выплат по ранению. Хотя мне было положено три миллиона рублей. Мне товарищи принесли новую форму. Я переоделся и просто сбежал из госпиталя. Деньги не все решают. А специалистов реально не хватает», — рассказал спецназовец. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Боец спецподразделения сбежал из госпиталя, чтобы помочь товарищам Фото: личный снимок военнослужащего Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащий из ХМАО, награжденный орденом Мужества, попал в зоне СВО под обстрел, был ранен, а затем после проведенной операции сбежал из госпиталя для продолжения выполнения боевых задач. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Отработали боевую задачу хорошо и уже собирались уходить, когда заметил танк противника. Я сразу понял что танк, по мою душу. Только об этом подумал и он сразу лупанул по мне. Разрыв был в паре метров такой силы, что в моих активных наушниках сгорела плата. Самого спас небольшой окоп», — описал ситуацию югорский офицер. В результате танковых залпов югорчанин получил ранение. В госпитале ему провели операцию и вытащили из ноги осколок. Однако военнослужащий отказался от дальнейшей реабилитации и сбежал обратно на передовую. «Я сбежал в часть из госпиталя. Отказался от получения выплат по ранению. Хотя мне было положено три миллиона рублей. Мне товарищи принесли новую форму. Я переоделся и просто сбежал из госпиталя. Деньги не все решают. А специалистов реально не хватает», — рассказал спецназовец. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.