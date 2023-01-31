В Челябинске спрос на кадры увеличится из-за взрывного роста в машиностроении

01 февраля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Валерий Гартунг отметил высокий спрос на кадры в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на кадры в Челябинской области связан с ростом производства, в частности, в машиностроительной отрасли. Как отметил депутат Валерий Гартунг, требуются рабочие, инженеры и управленцы. «Когда кратно увеличиваешь объем производства, то кадры требуются. Не хватает работников разных специальностей»», — отметил Гартунг в эфире «Большой редакции» холдинга «Гранада Пресс». Гартунг сослался на опыт Челябинского кузнечно-прессового завода. Предприятие нуждается в операторах станков с программным управлением, малярах, ремонтниках, слесарях. Нужны конструкторы, технологи, интеграторы роботизированных комплексов. Также компания ощущает потребность в мастерах, начальниках смен и цехов. Промышленность региона в 2023 году еще острее ощутит дефицит кадров. По словам Гартунга, металлургическая отрасль сможет компенсировать убытки второго и третьего кварталов 2022 года, чтобы затем получать прибыль за счет внутреннего спроса. Машиностроению области Гартунг предрек рост в 60—10%. По оценке депутата, темпы роста в экономике региона составят не менее 10% за год.

Спрос на кадры в Челябинской области связан с ростом производства, в частности, в машиностроительной отрасли. Как отметил депутат Валерий Гартунг, требуются рабочие, инженеры и управленцы. «Когда кратно увеличиваешь объем производства, то кадры требуются. Не хватает работников разных специальностей»», — отметил Гартунг в эфире «Большой редакции» холдинга «Гранада Пресс». Гартунг сослался на опыт Челябинского кузнечно-прессового завода. Предприятие нуждается в операторах станков с программным управлением, малярах, ремонтниках, слесарях. Нужны конструкторы, технологи, интеграторы роботизированных комплексов. Также компания ощущает потребность в мастерах, начальниках смен и цехов. Промышленность региона в 2023 году еще острее ощутит дефицит кадров. По словам Гартунга, металлургическая отрасль сможет компенсировать убытки второго и третьего кварталов 2022 года, чтобы затем получать прибыль за счет внутреннего спроса. Машиностроению области Гартунг предрек рост в 60—10%. По оценке депутата, темпы роста в экономике региона составят не менее 10% за год.