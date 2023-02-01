Экс-главврач поликлиники «Уралкалия» возглавил одну из крупнейших больниц в Пермском крае

01 февраля 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Арсен Абрамишвили назначен руководителем горбольницы в Соликамске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главным врачом горбольницы Соликамска (Пермский край) стал экс-руководитель поликлиники ПАО «Уралкалий» Арсен Абрамишвили. Информация появилась на сайте медучреждения. «Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев посетил городскую больницу с особым поводом: представить коллективу больницы нового главного врача. С сегодняшнего дня возглавляет учреждение Абрамишвили Арсен Владимирович», — указано на сайте медучреждения. Абрамишвили ранее исполнял обязанности главврача горбольницы. До этого он возглавлял государственное бюджетное учреждение «Перинатальный центр Соликамска», а также руководил поликлиникой «Уралкалия». Выступая перед коллективом Абрамишвили заявил, что основная задача, которая стоит перед ним, «сохранить и преумножить» коллектив больницы. ГБУЗ ПК «Городская больница г. Сроликамск» является одним из крупнейших медучреждений в крае. Она объединяет в себе две поликлиники, два стационара, женскую консультацию, родильный дом, врачебные амбулатории и ФАПы.

Главным врачом горбольницы Соликамска (Пермский край) стал экс-руководитель поликлиники ПАО «Уралкалий» Арсен Абрамишвили. Информация появилась на сайте медучреждения. «Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев посетил городскую больницу с особым поводом: представить коллективу больницы нового главного врача. С сегодняшнего дня возглавляет учреждение Абрамишвили Арсен Владимирович», — указано на сайте медучреждения. Абрамишвили ранее исполнял обязанности главврача горбольницы. До этого он возглавлял государственное бюджетное учреждение «Перинатальный центр Соликамска», а также руководил поликлиникой «Уралкалия». Выступая перед коллективом Абрамишвили заявил, что основная задача, которая стоит перед ним, «сохранить и преумножить» коллектив больницы. ГБУЗ ПК «Городская больница г. Сроликамск» является одним из крупнейших медучреждений в крае. Она объединяет в себе две поликлиники, два стационара, женскую консультацию, родильный дом, врачебные амбулатории и ФАПы.