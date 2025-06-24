Путин наградил сотрудников пермского филиала «Уралмостстроя» и директора школы

Шести специалистам «Мостоотряда №123» (филиал «Уралмостстроя» в Пермском крае) присвоили почетные звания, а директору школы-интерната в селе Кува вручили медаль. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ главному инженеру филиала <...> Алексею Антонову, начальнику отдела Лидии Боровиковой, ведущему инженеру производственной группы Михаилу Орлову, инженеру строительной лаборатории Наталье Истягиной, слесарю Олегу Субботин и монтажнику Александру Ярусову», — написано в тексте документа. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В число получателей госнаград также вошла директор Кувинской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Таисья Кладова. Она стала обладательницей медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
URA.RU рассказывало ранее, что Путин отметил вклад в развитие отрасли двух пермских врачей и одного профессора. До этого президент присвоил почетное звание двум сотрудникам стратегического завода.
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