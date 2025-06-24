Путин наградил сотрудников пермского филиала «Уралмостстроя» и директора школы

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Пермским дорожникам присвоили почетные звания, а директор школы получила медаль
Пермским дорожникам присвоили почетные звания, а директор школы получила медаль Фото:

Шести специалистам «Мостоотряда №123» (филиал «Уралмостстроя» в Пермском крае) присвоили почетные звания, а директору школы-интерната в селе Кува вручили медаль. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ главному инженеру филиала <...> Алексею Антонову, начальнику отдела Лидии Боровиковой, ведущему инженеру производственной группы Михаилу Орлову, инженеру строительной лаборатории Наталье Истягиной, слесарю Олегу Субботин и монтажнику Александру Ярусову», — написано в тексте документа. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В число получателей госнаград также вошла директор Кувинской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Таисья Кладова. Она стала обладательницей медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

URA.RU рассказывало ранее, что Путин отметил вклад в развитие отрасли двух пермских врачей и одного профессора. До этого президент присвоил почетное звание двум сотрудникам стратегического завода.

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Шести специалистам «Мостоотряда №123» (филиал «Уралмостстроя» в Пермском крае) присвоили почетные звания, а директору школы-интерната в селе Кува вручили медаль. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ главному инженеру филиала <...> Алексею Антонову, начальнику отдела Лидии Боровиковой, ведущему инженеру производственной группы Михаилу Орлову, инженеру строительной лаборатории Наталье Истягиной, слесарю Олегу Субботин и монтажнику Александру Ярусову», — написано в тексте документа. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации. В число получателей госнаград также вошла директор Кувинской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Таисья Кладова. Она стала обладательницей медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». URA.RU рассказывало ранее, что Путин отметил вклад в развитие отрасли двух пермских врачей и одного профессора. До этого президент присвоил почетное звание двум сотрудникам стратегического завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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