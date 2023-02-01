Пермяки устроили стрельбу из автомата возле алкогольного магазина

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Клипарт. Свердловская область, автомат калашникова, убийство, разбой, патроны, оружие, бандитизм, терроризм, схрон, боевики, арсенал
После инцидента молодых людей с оружием доставили в отеделение полиции Фото:

Двух пермяков задержали в Индустриальном районе из-за того, что 28 января они устроили стрельбу из автомата возле магазина алкогольных напитков. О случившемся URA.RU рассказал один местных жителей на условиях анонимности.

«Вечером в субботу, 28 января, по улице Леонова шли двое парней, у одного из них в руках был автомат. Возле магазина алкогольных напитков молодой человек поднял оружие в воздух и начал стрелять. Полицию вызвали очевидцы случившегося», — рассказал собеседник агентства

Источник близкий к правоохранительным органам подтвердил произошедшее и сообщил, что на место выезжали сотрудники полиции, которые доставили пермяков в отел. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

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Двух пермяков задержали в Индустриальном районе из-за того, что 28 января они устроили стрельбу из автомата возле магазина алкогольных напитков. О случившемся URA.RU рассказал один местных жителей на условиях анонимности. «Вечером в субботу, 28 января, по улице Леонова шли двое парней, у одного из них в руках был автомат. Возле магазина алкогольных напитков молодой человек поднял оружие в воздух и начал стрелять. Полицию вызвали очевидцы случившегося», — рассказал собеседник агентства Источник близкий к правоохранительным органам подтвердил произошедшее и сообщил, что на место выезжали сотрудники полиции, которые доставили пермяков в отел. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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