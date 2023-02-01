Пермяки устроили стрельбу из автомата возле алкогольного магазина

Двух пермяков задержали в Индустриальном районе из-за того, что 28 января они устроили стрельбу из автомата возле магазина алкогольных напитков. О случившемся URA.RU рассказал один местных жителей на условиях анонимности.
«Вечером в субботу, 28 января, по улице Леонова шли двое парней, у одного из них в руках был автомат. Возле магазина алкогольных напитков молодой человек поднял оружие в воздух и начал стрелять. Полицию вызвали очевидцы случившегося», — рассказал собеседник агентства
Источник близкий к правоохранительным органам подтвердил произошедшее и сообщил, что на место выезжали сотрудники полиции, которые доставили пермяков в отел. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
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