Пермяки устроили стрельбу из автомата возле алкогольного магазина

01 февраля 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

После инцидента молодых людей с оружием доставили в отеделение полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двух пермяков задержали в Индустриальном районе из-за того, что 28 января они устроили стрельбу из автомата возле магазина алкогольных напитков. О случившемся URA.RU рассказал один местных жителей на условиях анонимности. «Вечером в субботу, 28 января, по улице Леонова шли двое парней, у одного из них в руках был автомат. Возле магазина алкогольных напитков молодой человек поднял оружие в воздух и начал стрелять. Полицию вызвали очевидцы случившегося», — рассказал собеседник агентства Источник близкий к правоохранительным органам подтвердил произошедшее и сообщил, что на место выезжали сотрудники полиции, которые доставили пермяков в отел. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

Двух пермяков задержали в Индустриальном районе из-за того, что 28 января они устроили стрельбу из автомата возле магазина алкогольных напитков. О случившемся URA.RU рассказал один местных жителей на условиях анонимности. «Вечером в субботу, 28 января, по улице Леонова шли двое парней, у одного из них в руках был автомат. Возле магазина алкогольных напитков молодой человек поднял оружие в воздух и начал стрелять. Полицию вызвали очевидцы случившегося», — рассказал собеседник агентства Источник близкий к правоохранительным органам подтвердил произошедшее и сообщил, что на место выезжали сотрудники полиции, которые доставили пермяков в отел. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.