Статусный пермский чиновник получил новый функционал. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава Ленинского района Перми стал руководителем местного отделения партии «Единая Россия» в районе

01 февраля 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Александр Русанов стал главой единоросов в Ленинском районе Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Ленинского района Перми Александр Русанов стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе. Об этом сообщили в официальном telegram-канале регионального отделения партии в Пермском крае. «В местном отделении „Единой России“ Ленинского района Перми — новый секретарь. Им избран Александр Русанов, глава администрации Ленинского района. Сегодня соответствующее решение принято на конференции местного отделения „Единой России“ района», — указано в посте. Последние 10 лет секретарем этого местного отделения был депутат Пермской городской Думы Александр Ивонин. Также отвечал за реализацию партпроекта «Единая страна — доступная среда» в регионе. Сейчас он решил сосредоточиться на депутатской работе и реализации партийного проекта. Ранее URA.RU сообщало по инсайдерской информации, что пермские единороссы меняют руководство перед выборами президента. Основным претендентом на вакантный пост являлся глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе. Об этом сообщили в официальном telegram-канале регионального отделения партии в Пермском крае. «В местном отделении „Единой России“ Ленинского района Перми — новый секретарь. Им избран Александр Русанов, глава администрации Ленинского района. Сегодня соответствующее решение принято на конференции местного отделения „Единой России“ района», — указано в посте. Последние 10 лет секретарем этого местного отделения был депутат Пермской городской Думы Александр Ивонин. Также отвечал за реализацию партпроекта «Единая страна — доступная среда» в регионе. Сейчас он решил сосредоточиться на депутатской работе и реализации партийного проекта. Ранее URA.RU сообщало по инсайдерской информации, что пермские единороссы меняют руководство перед выборами президента. Основным претендентом на вакантный пост являлся глава Ленинского района Перми Александр Русанов.