Глава Ленинского района Перми Александр Русанов стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе. Об этом сообщили в официальном telegram-канале регионального отделения партии в Пермском крае.
«В местном отделении „Единой России“ Ленинского района Перми — новый секретарь. Им избран Александр Русанов, глава администрации Ленинского района. Сегодня соответствующее решение принято на конференции местного отделения „Единой России“ района», — указано в посте.
Последние 10 лет секретарем этого местного отделения был депутат Пермской городской Думы Александр Ивонин. Также отвечал за реализацию партпроекта «Единая страна — доступная среда» в регионе. Сейчас он решил сосредоточиться на депутатской работе и реализации партийного проекта.
Ранее URA.RU сообщало по инсайдерской информации, что пермские единороссы меняют руководство перед выборами президента. Основным претендентом на вакантный пост являлся глава Ленинского района Перми Александр Русанов.
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