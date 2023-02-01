Статусный пермский чиновник получил новый функционал. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава Ленинского района Перми стал руководителем местного отделения партии «Единая Россия» в районе
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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, русанов александр
Александр Русанов стал главой единоросов в Ленинском районе Перми Фото:

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе. Об этом сообщили в официальном telegram-канале регионального отделения партии в Пермском крае.

«В местном отделении „Единой России“ Ленинского района Перми — новый секретарь. Им избран Александр Русанов, глава администрации Ленинского района. Сегодня соответствующее решение принято на конференции местного отделения „Единой России“ района», — указано в посте.

Последние 10 лет секретарем этого местного отделения был депутат Пермской городской Думы Александр Ивонин. Также отвечал за реализацию партпроекта «Единая страна — доступная среда» в регионе. Сейчас он решил сосредоточиться на депутатской работе и реализации партийного проекта.

Ранее URA.RU сообщало по инсайдерской информации, что пермские единороссы меняют руководство перед выборами президента. Основным претендентом на вакантный пост являлся глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

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Глава Ленинского района Перми Александр Русанов стал секретарем местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе. Об этом сообщили в официальном telegram-канале регионального отделения партии в Пермском крае. «В местном отделении „Единой России“ Ленинского района Перми — новый секретарь. Им избран Александр Русанов, глава администрации Ленинского района. Сегодня соответствующее решение принято на конференции местного отделения „Единой России“ района», — указано в посте. Последние 10 лет секретарем этого местного отделения был депутат Пермской городской Думы Александр Ивонин. Также отвечал за реализацию партпроекта «Единая страна — доступная среда» в регионе. Сейчас он решил сосредоточиться на депутатской работе и реализации партийного проекта. Ранее URA.RU сообщало по инсайдерской информации, что пермские единороссы меняют руководство перед выборами президента. Основным претендентом на вакантный пост являлся глава Ленинского района Перми Александр Русанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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