Доктор Корягина предупредила пермяков об опасности алкоголя в период гриппа и ОРВИ

02 февраля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Наталья Корягина советует отказаться от алкоголя на период эпидемии ОРВИ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В период вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ алкоголь особенно опасен. Как говорит главный терапевт Пермского края Наталья Корягина, он снижает противовирусную защиту организма. «Откажитесь от алкоголя. Он вызывает иммунодепрессивный эффект, влияет на наши лейкоциты. Из-за этого снижается противовирусная защита», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. По словам Корягиной, на территории Прикамья сейчас активно циркулируют вирусы гриппа A и B, коронавирус, ОРВИ. Кроме отказа от алкоголя, для профилактики заболеваний она советует носить маски; пить больше ягодных морсов, в которых содержится витамин С; в еде отдать предпочтение легкой пище, такой как рыба, супы, курица; не забывать про физическую активность. Роспотребнадзор сообщает, что еженедельно в Пермском крае более 25 тысяч человек заболевают ОРВИ и гриппом. На карантин отправлены десятки классов и групп в детских садах. Коронавирусом, по данным на 1 февраля, за сутки заболели 162 человека.

В период вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ алкоголь особенно опасен. Как говорит главный терапевт Пермского края Наталья Корягина, он снижает противовирусную защиту организма. «Откажитесь от алкоголя. Он вызывает иммунодепрессивный эффект, влияет на наши лейкоциты. Из-за этого снижается противовирусная защита», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. По словам Корягиной, на территории Прикамья сейчас активно циркулируют вирусы гриппа A и B, коронавирус, ОРВИ. Кроме отказа от алкоголя, для профилактики заболеваний она советует носить маски; пить больше ягодных морсов, в которых содержится витамин С; в еде отдать предпочтение легкой пище, такой как рыба, супы, курица; не забывать про физическую активность. Роспотребнадзор сообщает, что еженедельно в Пермском крае более 25 тысяч человек заболевают ОРВИ и гриппом. На карантин отправлены десятки классов и групп в детских садах. Коронавирусом, по данным на 1 февраля, за сутки заболели 162 человека.