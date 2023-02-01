Челябинская область направит пять миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ

02 февраля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Модернизацию объектов ЖКХ проведут за два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Челябинская область направит за два года 5,2 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующую программу одобрил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области. Общий объем финансирования за два года превысит 5 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе правительства области. Губернатор Алексей Текслер отметил, что программа позволит решить комплекс проблем. В рамках проекта запланировано модернизировать 162 объекта. Среди них есть пять площадных объектов, 157 линейных и 350 км сетей. Фонд развития территорий предоставит 3,4 млрд рублей, еще 1,8 млрд внесет областное правительство. Работами охватят объекты в 31 муниципалитете. Из крупных городов это Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Сатка, Кыштым, из районов — Нагайбакский, Аргаяшский, Чебаркульский и другие. Многие из проблем, которые будут решены, имеют продолжительную историю. Например, канализационный коллектор в Златоусте на улице Кирова находится в аварийном состоянии. Завершение строительства решит коммунальную и инфраструктурную проблемы.

На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Челябинская область направит за два года 5,2 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующую программу одобрил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области. Общий объем финансирования за два года превысит 5 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе правительства области. Губернатор Алексей Текслер отметил, что программа позволит решить комплекс проблем. В рамках проекта запланировано модернизировать 162 объекта. Среди них есть пять площадных объектов, 157 линейных и 350 км сетей. Фонд развития территорий предоставит 3,4 млрд рублей, еще 1,8 млрд внесет областное правительство. Работами охватят объекты в 31 муниципалитете. Из крупных городов это Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Сатка, Кыштым, из районов — Нагайбакский, Аргаяшский, Чебаркульский и другие. Многие из проблем, которые будут решены, имеют продолжительную историю. Например, канализационный коллектор в Златоусте на улице Кирова находится в аварийном состоянии. Завершение строительства решит коммунальную и инфраструктурную проблемы.