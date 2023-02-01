Сексолог из ХМАО собирает женщин в закрытый telegram-канал для тайных практик в полнолуние

02 февраля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Ближайший вебинар сексолог планирует провести в полнолуние Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сексолог из Нижневартовска (ХМАО) Иванна Еремия собирает югорчанок в закрытый telegram-канал, где планирует раскрывать секреты о женской личности и отношениях. Ближайший вебинар она хочет провести в полнолуние, посвятив его теме темной стороны души. Об этом Еремия рассказала на своей странице «ВКонтакте». «Я хочу пригласить вас на закрытый канал телеграмм: „Супер Женщина“, где будут проходить уникальные вебинары на совершенно разные темы. Уже 5 февраля в полнолуние я проведу первый вебинар: „Я и моя Тень“. Этот уникальный вебинар про наши пристрастия и о темной стороне нашей души. Познакомимся на вебинаре с нашей тенью и откроем свое сердце», — говорится в публикации. Кроме того, сексолог обещает говорить со своими подписчиками на темы полового воспитания, женщин в бизнесе и интуитивного питания. Еремия даже планирует рассказать о том, как женщинам разрешить себе дорогие подарки. Ранее URA.RU рассказывало о том, почему юношей тянет к зрелым женщинам. Своим мнением тогда также поделился сексолог Евгений Кульгавчук.

Сексолог из Нижневартовска (ХМАО) Иванна Еремия собирает югорчанок в закрытый telegram-канал, где планирует раскрывать секреты о женской личности и отношениях. Ближайший вебинар она хочет провести в полнолуние, посвятив его теме темной стороны души. Об этом Еремия рассказала на своей странице «ВКонтакте». «Я хочу пригласить вас на закрытый канал телеграмм: „Супер Женщина“, где будут проходить уникальные вебинары на совершенно разные темы. Уже 5 февраля в полнолуние я проведу первый вебинар: „Я и моя Тень“. Этот уникальный вебинар про наши пристрастия и о темной стороне нашей души. Познакомимся на вебинаре с нашей тенью и откроем свое сердце», — говорится в публикации. Кроме того, сексолог обещает говорить со своими подписчиками на темы полового воспитания, женщин в бизнесе и интуитивного питания. Еремия даже планирует рассказать о том, как женщинам разрешить себе дорогие подарки. Ранее URA.RU рассказывало о том, почему юношей тянет к зрелым женщинам. Своим мнением тогда также поделился сексолог Евгений Кульгавчук.