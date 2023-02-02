Пермяк из-за переезда продает узнаваемый продуктовый бренд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль «Планета сыра» в ТРЦ «Пассаж». Екатеринбург, сыр
Продукция сыроварни продавалась по всей России (архивное фото) Фото:

Житель Перми в связи с переездом выставил на продажу бизнес с узнаваемым в городе фирменным стилем. Речь о частной сыроварне Edelweiss, которую ее владелец готов отдать за 79 тысяч рублей. Как рассказал URA.RU продавец, оборудование в стоимость не входит, только права на использование бренда и группы в социальных сетях.

«Продукция под маркой «Частная сыроварня «Edelweiss». Продавалась с помощью доставки, а также посредством торговых точек, специализирующихся на фермерской продукции. Бизнес работал 7 лет», — рассказал корреспонденту агентства продавец.

После покупки в распоряжение нового собственника также перейдут комплекты наклеек и штампов для маркировки продукции. При необходимости покупателя проконсультируют по всем вопросам, связанным с производством сыра.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк из-за своего переезда продает бар с многолетней историей. Стоимость действующего бизнеса — 900 тысяч рублей.

Стоимость бренда вместе с группами в соцсетях — 79 тысяч рублей
Фото:

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Перми в связи с переездом выставил на продажу бизнес с узнаваемым в городе фирменным стилем. Речь о частной сыроварне Edelweiss, которую ее владелец готов отдать за 79 тысяч рублей. Как рассказал URA.RU продавец, оборудование в стоимость не входит, только права на использование бренда и группы в социальных сетях. «Продукция под маркой «Частная сыроварня «Edelweiss». Продавалась с помощью доставки, а также посредством торговых точек, специализирующихся на фермерской продукции. Бизнес работал 7 лет», — рассказал корреспонденту агентства продавец. После покупки в распоряжение нового собственника также перейдут комплекты наклеек и штампов для маркировки продукции. При необходимости покупателя проконсультируют по всем вопросам, связанным с производством сыра. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк из-за своего переезда продает бар с многолетней историей. Стоимость действующего бизнеса — 900 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...