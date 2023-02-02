Продукция сыроварни продавалась по всей России (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Перми в связи с переездом выставил на продажу бизнес с узнаваемым в городе фирменным стилем. Речь о частной сыроварне Edelweiss, которую ее владелец готов отдать за 79 тысяч рублей. Как рассказал URA.RU продавец, оборудование в стоимость не входит, только права на использование бренда и группы в социальных сетях.

«Продукция под маркой «Частная сыроварня «Edelweiss». Продавалась с помощью доставки, а также посредством торговых точек, специализирующихся на фермерской продукции. Бизнес работал 7 лет», — рассказал корреспонденту агентства продавец.

После покупки в распоряжение нового собственника также перейдут комплекты наклеек и штампов для маркировки продукции. При необходимости покупателя проконсультируют по всем вопросам, связанным с производством сыра.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк из-за своего переезда продает бар с многолетней историей. Стоимость действующего бизнеса — 900 тысяч рублей.