Очевидцы предполагают, что юноше не более 14 лет
Во дворе ЖК «Ньютон» Челябинска под окнами многоэтажного дома нашли тело подростка. Очевидцы сообщают, что юноша выпал из окна.
«Консьерж только что сказала моему ребенку, что во втором подъезде мальчик с балкона выпал. Младшая дочь час назад гуляла, тогда еще все было нормально», — написала Ольга Б. комментарий к посту в паблике «ЖК Ньютон | группа жителей | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по региону. Там обещали предоставить информацию позже.
Обстоятельства случившегося устанавливаются
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