02 февраля 2023

В Челябинске под окнами многоэтажки нашли тело подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Очевидцы предполагают, что юноше не более 14 лет Фото:

Во дворе ЖК «Ньютон» Челябинска под окнами многоэтажного дома нашли тело подростка. Очевидцы сообщают, что юноша выпал из окна.

«Консьерж только что сказала моему ребенку, что во втором подъезде мальчик с балкона выпал. Младшая дочь час назад гуляла, тогда еще все было нормально», — написала Ольга Б. комментарий к посту в паблике «ЖК Ньютон | группа жителей | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по региону. Там обещали предоставить информацию позже.

Обстоятельства случившегося устанавливаются

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Во дворе ЖК «Ньютон» Челябинска под окнами многоэтажного дома нашли тело подростка. Очевидцы сообщают, что юноша выпал из окна. «Консьерж только что сказала моему ребенку, что во втором подъезде мальчик с балкона выпал. Младшая дочь час назад гуляла, тогда еще все было нормально», — написала Ольга Б. комментарий к посту в паблике «ЖК Ньютон | группа жителей | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по региону. Там обещали предоставить информацию позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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