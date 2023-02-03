03 февраля 2023

В Екатеринбурге жителей Эльмаша напугал сильный запах газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Эльмаша массово жалуются на жуткий запах газа Фото:

В Екатеринбурге жители района Эльмаш пожаловались на сильный запах газа, проникающий в квартиры с улицы. Об этом с корреспондентом URA.RU поделился читатель.

«На улице Красных Командиров жуткий запах газа. Открыл окно, теперь по всей квартире пахнет газом», — сообщил собеседник агентства.

Другая собеседница URA.RU пожаловалась, что из-за неприятного запаха не может уснуть. «Приехала с работы, устала, хотела лечь спать, но не могу, пахнет газом. Голова начинает кружиться», — сказала девушка корреспонденту агентства.

Журналист URA.RU отправил запрос в АО «Екатеринбурггаз». На момент публикации новости ответ не поступал.

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В Екатеринбурге жители района Эльмаш пожаловались на сильный запах газа, проникающий в квартиры с улицы. Об этом с корреспондентом URA.RU поделился читатель. «На улице Красных Командиров жуткий запах газа. Открыл окно, теперь по всей квартире пахнет газом», — сообщил собеседник агентства. Другая собеседница URA.RU пожаловалась, что из-за неприятного запаха не может уснуть. «Приехала с работы, устала, хотела лечь спать, но не могу, пахнет газом. Голова начинает кружиться», — сказала девушка корреспонденту агентства. Журналист URA.RU отправил запрос в АО «Екатеринбурггаз». На момент публикации новости ответ не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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