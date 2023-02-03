Пермяка осудили за угон автомобиля в нетрезвом виде

04 февраля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Пермяка осудили на 2,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель села Барда (Пермский край) угнал автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы, сообщается на сайте УМВД России по Пермскому краю. «В октябре прошлого года мужчина приехал в село 1-Краснояр из Барды на такси. Чтобы уехать обратно, ему понадобилась машина. Мужчина заметил у одного из домов припаркованный автомобиль, попытался его открыть, а дверь оказалась не заперта. Найденными под ковриком ключами злоумышленник завел транспортное средство и уехал домой», — сообщается в ведомстве. Госавтоинспекторы остановили автомобиль у одного из домов по улице Кирова. У мужчины выявили признаки алкогольного опьянения. Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Также мужчине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жителя Чусового (Пермский край) осудили за вождение в нетрезвом виде. Мужчину осудили на девять месяцев с отбыванием срока в колонии общего режима.

Житель села Барда (Пермский край) угнал автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы, сообщается на сайте УМВД России по Пермскому краю. «В октябре прошлого года мужчина приехал в село 1-Краснояр из Барды на такси. Чтобы уехать обратно, ему понадобилась машина. Мужчина заметил у одного из домов припаркованный автомобиль, попытался его открыть, а дверь оказалась не заперта. Найденными под ковриком ключами злоумышленник завел транспортное средство и уехал домой», — сообщается в ведомстве. Госавтоинспекторы остановили автомобиль у одного из домов по улице Кирова. У мужчины выявили признаки алкогольного опьянения. Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Также мужчине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жителя Чусового (Пермский край) осудили за вождение в нетрезвом виде. Мужчину осудили на девять месяцев с отбыванием срока в колонии общего режима.