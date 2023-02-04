В Свердловской области пройдет Кубок России по ралли

В гонках примут участие 28 экипажей
На территории действующего карьера комбината «Ураласбест» 5 февраля пройдет четвертый этап Кубка России по ралли и первый этап чемпионата Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Ураласбест» в соцсети «ВКонтакте».
«Ралли вновь приходит в Асбест. Соревнования пройдут 5 февраля», — говорится в сообщении.
Общая дистанция трассы составит более 200 километров. 28 экипажей пройдут семь специальных участков. 4 февраля участники гонки познакомились с трассой и провели техподготовку автомобилей. Соревнования можно посмотреть в онлайн-формате.
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