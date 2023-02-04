Жителей ХМАО зовут на вахту в Москву для пересадки тюльпанов

Жителям ХМАО предлагают работу по пересадке тюльпанов [пикировке] в Москве. Вакансия опубликована на сайте Avito.
«Вахта от 30 смен в Москве, заработная плата от 79 500 до 96 500 рублей. Вакансия — пикировщик тюльпанов», — сообщает компания «Федрезерв» в опубликованной вакансии на сайте Avito.
Работодатель обещает бесплатное обучение, проживание,горячие обеды, а также компенсацию стоимости проезда. Срок вахты от 30 до 120 дней, по выбору работника, смена составляет одиннадцать часов, в неделю предоставляется один выходной.
Ранее URA.RU рассказало, что югорчан приглашают в Москву для работы по расфасовке чая. За вахту в 90 дней работнику готовы платить более 150 тысяч рублей.
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