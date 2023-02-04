Экс-прокурор Пермского края Белых выдвинут в экспертную комиссию палаты адвокатов

В квалификационную комиссию палаты адвокатов выдвинуты бывший прокурор Прикамья и сын заместителя полпреда в ДФО

05 февраля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Александра Белых и Владимира Куранова вновь выдвигают в экспертную комиссию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-прокурора Пермского края Александра Белых и сына заместителя полпреда в Дальневосточном федеральном округе Владимира Куранова снова выдвинули в квалификационную комиссию региональной адвокатской палаты. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Соответствующее постановление о назначении внесли председатель комитета заксобрания Пермского края по госполитике Александр Бойченко и его зам Николай Благов. «Парламентарии предлагают назначить в комиссию бывшего прокурора Прикамья, директора по безопасности АО „ЭР-Телеком Холдинг“ Александра Белых и сына заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Григория Куранова, директора ООО „Центр медицинского права“ и преподавателя медуниверситета Владимира Куранова. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании заксобрания 16 февраля», — передает издание. Данная комиссия региональной адвокатской палаты принимает квалификационные экзамены на присвоение статуса адвоката и рассматривает жалобы на действия либо бездействие работающих специалистов. Комиссию формируют на два года, ее полномочия заканчиваются в этом году. Ранее Александра Белых и Владимира Куранова включили в состав комиссии в феврале 2021 года.

Экс-прокурора Пермского края Александра Белых и сына заместителя полпреда в Дальневосточном федеральном округе Владимира Куранова снова выдвинули в квалификационную комиссию региональной адвокатской палаты. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Соответствующее постановление о назначении внесли председатель комитета заксобрания Пермского края по госполитике Александр Бойченко и его зам Николай Благов. «Парламентарии предлагают назначить в комиссию бывшего прокурора Прикамья, директора по безопасности АО „ЭР-Телеком Холдинг“ Александра Белых и сына заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Григория Куранова, директора ООО „Центр медицинского права“ и преподавателя медуниверситета Владимира Куранова. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании заксобрания 16 февраля», — передает издание. Данная комиссия региональной адвокатской палаты принимает квалификационные экзамены на присвоение статуса адвоката и рассматривает жалобы на действия либо бездействие работающих специалистов. Комиссию формируют на два года, ее полномочия заканчиваются в этом году. Ранее Александра Белых и Владимира Куранова включили в состав комиссии в феврале 2021 года.