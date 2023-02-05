В аэропорту Кольцово уничтожили поставку из Таджикистана

В аэропорту Кольцово пресекли ввоз опасных грецких орехов, привезенных пассажирами из Таджикистана. Партия в количестве 1,2 кг орехов была изъята и уничтожена 5 февраля, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора на официальном сайте.
«При проведении контроля подкарантинной продукции в багаже пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, выявлены 1,2 кг опасных грецких орехов. Партия изъята и уничтожена», — сказано в сообщении ведомства.
В Россельхознадзоре добавили, что сейчас введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Азербайджана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана и Украины. «Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов для РФ», — резюмировали в ведомстве.
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