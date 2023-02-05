В аэропорту Кольцово уничтожили поставку из Таджикистана

В Екатеринбурге нашли опасные грецкие орехи из Таджикистана

06 февраля 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Партия потенциально опасных орехов уничтожена Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В аэропорту Кольцово пресекли ввоз опасных грецких орехов, привезенных пассажирами из Таджикистана. Партия в количестве 1,2 кг орехов была изъята и уничтожена 5 февраля, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора на официальном сайте. «При проведении контроля подкарантинной продукции в багаже пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, выявлены 1,2 кг опасных грецких орехов. Партия изъята и уничтожена», — сказано в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре добавили, что сейчас введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Азербайджана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана и Украины. «Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов для РФ», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область завезли киви из Ирана, зараженные тутовой щитовкой. Объем партии — 11 тонн.

В аэропорту Кольцово пресекли ввоз опасных грецких орехов, привезенных пассажирами из Таджикистана. Партия в количестве 1,2 кг орехов была изъята и уничтожена 5 февраля, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора на официальном сайте. «При проведении контроля подкарантинной продукции в багаже пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, выявлены 1,2 кг опасных грецких орехов. Партия изъята и уничтожена», — сказано в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре добавили, что сейчас введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Азербайджана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана и Украины. «Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов для РФ», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Свердловскую область завезли киви из Ирана, зараженные тутовой щитовкой. Объем партии — 11 тонн.