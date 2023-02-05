Пермякам предлагают упаковывать шоколад за 165 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают упаковывать шоколад Twix в Екатеринбурге за 165 тысяч рублей до вычета налогов. Объявление опубликовано на популярном портале вакансий.
«Работа вахтой в Екатеринбурге. Требуются упаковщики на производство шоколада Twix. Условия работы: вахта 15, 30, 45, 60 или 90 смен. График работы: шесть дней в неделю по 11 часов», — говорится в объявлении.
Работодатели обещают комфортное жилье, премии и компенсацию проезда. Оплата — от 144 до 165 тысяч рублей до вычета налогов.
Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работу с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. Необходимо работать оператором линии по маркировке морских деликатесов и красной икры.
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