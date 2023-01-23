Пермяков зовут на работу с зарплатой в 100 тысяч и выдачей деликатесов

Соискателей предупреждают, что на производстве пахнет рыбой и креветками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом с месячной зарплатой более 100 тысяч рублей. Необходимо трудиться оператором линии по маркировке красной икры и морских деликатесов на заводе в Москве. Передовиков производства работодатель также обещает поощрять выдачей готовой продукции, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Работа оператором линии — это подготовка сырья к упаковке, наклеивание стикеров на крышки банок вышеуказанной продукции, установка готовой продукции в тару, подготовка к транспортировке. Вы должны понимать, что у нас пахнет копченой рыбой, икрой и креветками. Заработная плата за смену — 2085 — 4065 рублей, в зависимости от выбора дневных или ночных смен. Премируем продукцией», — сообщается в описании вакансии.

Также уточняется, что работодатель обеспечивает сотрудникам бесплатное проживание в общежитии с комнатами, рассчитанными на четырех человек или квартирах при производстве. Семейным парам предоставляются отдельные комнаты. Количество вакансий ограничено, на должность оператора линии маркировки завод готов принять пять человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на складе бытовой техники. За трехмесячную вахту работодатель обещает заплатить более 280 тысяч рублей.