Пермяков бесплатно научат кататься на горных лыжах и сноуборде

Пермяки смогут посетить бесплатные занятия с инструктором по горным лыжам и сноуборду на горнолыжном курорте «Губаха». Они проводятся по средам каждую неделю. Об этом сообщили в соцсетях курорта.
«Новички, для вас есть отличные новости! Теперь по средам для вас бесплатные первые занятия по горным лыжам и сноуборду. Приглашаем начинающих райдеров на занятия в 11:00», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте».
Длительность бесплатного занятия на учебном склоне — один час. Принимаются к вводному занятию только взрослые и дети от 14 лет. Проводят обучение сертифицированные инструкторы курорта. Чтобы попасть на занятие, необходимо заранее записаться.
Ранее URA.RU рассказывало, что инструктор «Губахи» рассказал, почему выросшие цены на курорте — это нормально. По его мнению, люди неправильно сравнивают горнолыжные курорты.
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