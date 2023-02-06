Пермяков бесплатно научат кататься на горных лыжах и сноуборде

На пермском курорте «Губаха» проводят бесплатные занятия с инструктором по горным лыжам и сноуборду
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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, сноуборд, горные лыжи, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая, бугельный подъемник
Посетить бесплатное занятие можно в среду в 11:00 Фото:

Пермяки смогут посетить бесплатные занятия с инструктором по горным лыжам и сноуборду на горнолыжном курорте «Губаха». Они проводятся по средам каждую неделю. Об этом сообщили в соцсетях курорта.

«Новички, для вас есть отличные новости! Теперь по средам для вас бесплатные первые занятия по горным лыжам и сноуборду. Приглашаем начинающих райдеров на занятия в 11:00», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте».

Длительность бесплатного занятия на учебном склоне — один час. Принимаются к вводному занятию только взрослые и дети от 14 лет. Проводят обучение сертифицированные инструкторы курорта. Чтобы попасть на занятие, необходимо заранее записаться.

Ранее URA.RU рассказывало, что инструктор «Губахи» рассказал, почему выросшие цены на курорте — это нормально. По его мнению, люди неправильно сравнивают горнолыжные курорты.

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Пермяки смогут посетить бесплатные занятия с инструктором по горным лыжам и сноуборду на горнолыжном курорте «Губаха». Они проводятся по средам каждую неделю. Об этом сообщили в соцсетях курорта. «Новички, для вас есть отличные новости! Теперь по средам для вас бесплатные первые занятия по горным лыжам и сноуборду. Приглашаем начинающих райдеров на занятия в 11:00», — указано в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте». Длительность бесплатного занятия на учебном склоне — один час. Принимаются к вводному занятию только взрослые и дети от 14 лет. Проводят обучение сертифицированные инструкторы курорта. Чтобы попасть на занятие, необходимо заранее записаться. Ранее URA.RU рассказывало, что инструктор «Губахи» рассказал, почему выросшие цены на курорте — это нормально. По его мнению, люди неправильно сравнивают горнолыжные курорты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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