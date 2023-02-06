В Екатеринбурге возле остановки «Техучилище» на проспекте Космонавтов обнаружили труп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
«Проверка проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. После осмотра места происшествия тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет». — рассказал помощник старшего руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.
По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно, мужчине внезапно стало плохо. «Не криминал, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался», — добавил полковник Горелых.
В Екатеринбурге обнаружили труп возле автобусной остановки
Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте»
В Екатеринбурге возле остановки «Техучилище» на проспекте Космонавтов обнаружили труп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. «Проверка проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. После осмотра места происшествия тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет». — рассказал помощник старшего руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно, мужчине внезапно стало плохо. «Не криминал, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался», — добавил полковник Горелых.