В Екатеринбурге обнаружили труп возле автобусной остановки

После осмотра места происшествия тело мужчины будет направлено на судмедэкспертизу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге возле остановки «Техучилище» на проспекте Космонавтов обнаружили труп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Проверка проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. После осмотра места происшествия тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет». — рассказал помощник старшего руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно, мужчине внезапно стало плохо. «Не криминал, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался», — добавил полковник Горелых.