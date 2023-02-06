В Екатеринбурге обнаружили труп возле автобусной остановки. Фото

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
После осмотра места происшествия тело мужчины будет направлено на судмедэкспертизу Фото:

В Екатеринбурге возле остановки «Техучилище» на проспекте Космонавтов обнаружили труп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Проверка проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. После осмотра места происшествия тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет». — рассказал помощник старшего руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно, мужчине внезапно стало плохо. «Не криминал, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался», — добавил полковник Горелых.

В Екатеринбурге обнаружили труп возле автобусной остановки
Фото:

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В Екатеринбурге возле остановки «Техучилище» на проспекте Космонавтов обнаружили труп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. «Проверка проводится следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. После осмотра места происшествия тело будет направлено на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет». — рассказал помощник старшего руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предварительно, мужчине внезапно стало плохо. «Не криминал, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался», — добавил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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