06 февраля 2023

Сбежавшему из России актеру сериала «Кухня» пригрозили уголовным делом

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Активисты потребовали привлечь Назарова к уголовной ответственности Фото:

Против звезды сериала «Кухня» актера Дмитрия Назарова вскоре могут возбудить уголовное дело из-за его критики в адрес специальной военной операции (СВО). Об этом заявил общественник и экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

«Думаю, вскоре против него возбудят уголовное дело. Сейчас очень много небезразличных граждан, которые переживают за свою страну, за наших ребят, которые освобождают братскую Украину. Они пристально следят за такими, как Назаров. В прокуратуру и СК [Следственный комитет] люди написали письма, чтобы его привлекли по всей строгости закона», — рассказал Худяков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В январе Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из театра МХТ им. А. П. Чехова за антироссийскую позицию. Соответствующее распоряжение подписал худрук театра Константин Хабенский. Вскоре пара объявила о своем отъезде в Израиль.

Ранее с резкой критикой спецоперации выступил актер из России Артур Смольянинов, которого впоследствии признали иноагентом. Кроме того, председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Актеру грозит до 20 лет лишения свободы.

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Против звезды сериала «Кухня» актера Дмитрия Назарова вскоре могут возбудить уголовное дело из-за его критики в адрес специальной военной операции (СВО). Об этом заявил общественник и экс-депутат Госдумы Роман Худяков. «Думаю, вскоре против него возбудят уголовное дело. Сейчас очень много небезразличных граждан, которые переживают за свою страну, за наших ребят, которые освобождают братскую Украину. Они пристально следят за такими, как Назаров. В прокуратуру и СК [Следственный комитет] люди написали письма, чтобы его привлекли по всей строгости закона», — рассказал Худяков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». В январе Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из театра МХТ им. А. П. Чехова за антироссийскую позицию. Соответствующее распоряжение подписал худрук театра Константин Хабенский. Вскоре пара объявила о своем отъезде в Израиль. Ранее с резкой критикой спецоперации выступил актер из России Артур Смольянинов, которого впоследствии признали иноагентом. Кроме того, председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Актеру грозит до 20 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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