Бастрыкину доложат о расследовании дела о взрыве на карьере челябинского вице-спикера заксобрания

Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования взрыва на щебеночном карьере Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с загрязнением воздуха от взрыва на карьере вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова. Информация об этом появилась на интернет-ресурсах СКР.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о загрязнении атмосферы. Загрязнение произошло в нескольких садовых товариществах Челябинской области», — отметили в пресс-службе СКР.

С жалобами на загрязнение атмосферы обратились владельцы нескольких садовых товариществ. Участки располагаются вблизи от работающего щебеночного завода.

В следственном комитете уточнили, что дело возбуждено по ч.1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Об установленных в ходе расследования дела обстоятельствах Бастрыкину доложит руководитель следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Петр Решетников.

Взрыв произошел 29 ноября 2022 года. Он был такой силы, что происшествие заметили жители нескольких районов Челябинска. В январе жители обратились в аккаунты следственного комитета с жалобами на грязный воздух. Карьер в Новосинеглазово разрабатывает группа предприятий «ЧелСИ». Предприятие контролируется семьей Карликанова.