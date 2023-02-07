Дзюдоисты из Челябинска вошли в число сильнейших спортсменов Урала. Фото

08 февраля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Сразу четыре челябинские команды по дзюдо прорвались в топ-8 на Уральском этапе международной лиги «Триумф-Energy» Фото: Леонид Дубовицкий Сразу четыре детско-юношеские клубные команды по дзюдо из Челябинской области вошли в восьмерку сильнейших по итогам Уральского этапа международной лиги «Триумф-Energy». Таков итог курса на массовое развитие этого вида спорта и массированных частных инвестиций в дзюдо в Челябинске, считает координатор регионального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», депутат городской думы Денис Лапотышкин. «Это только начало. Подобное „южноуральское нашествие“ в турнирной таблице говорит о том, что у местного дзюдо имеется колоссальный запас прочности, количество вот-вот перейдет в качество», — считает Лапотышкин. В последние пару лет в Челябинске взят курс именно на массовое дзюдо. С помощью частных инвестиций открываются новые хорошо оснащенные школы дзюдо, обеспеченные спортинвентарем и отличным тренерским составом. Пример такой стратегии — Центр дзюдо Дениса Ярцева, помогает помощь Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). Этому клубу только за прошлый год удалось вдвое увеличить количество тренирующихся детей, почти до 1 тысяч человек. Сейчас Центр имеет уже три площадки — летнюю на озере Акакуль и круглогодичные — в поселке АМЗ и на улице Российской. Причем последняя школа имеет статус одной из самых передовых в России: три борцовских зала, тренажерный с самым современным оборудованием, комфортные раздевалки, душевые, комнаты ожидания для родителей. Все дети здесь занимаются бесплатно, также безвозмездно получая форму и другое снаряжение. «При этом мы не закрываем набор. Если какому-то школьнику прямо сейчас вздумается записаться в секцию — добро пожаловать. Имеющиеся площадки и большой тренерский состав позволяют и зимой, и летом формировать новые группы, добавляя новичков. Одновременно среди воспитанников проводится профотбор в специальные группы спортивного совершенствования, куда собираем наиболее мотивированных на результат ребят. Для них — усиленная программа тренировок, регулярные сборы, в ходе которых борец, общаясь со сверстниками из других клубов дзюдо города и области, получает совершенно иной по качеству опыт ведения схваток», — пояснил член сборной России по дзюдо, заслуженный мастер спорта Ярцев. Центр дзюдо Дениса Ярцева — проект уже общегородской и даже региональный. В зал на Российской едут заниматься со всего Челябинска и даже из отдаленных муниципалитетов, например, села Миасского. По субботам в Центре Ярцева проводятся «Дни борьбы», которые собирают до 300 юных спортсменов разных возрастов. На спарринги приглашаются все желающие, территория Центра позволяют принять такое количество гостей. Это не тренировки, а именно борьба — попробовать свои силы едут не новички, а те, кто занимается дзюдо уже больше года. Практикуются такие субботние мини-соревнования уже год и тренеры из соседних регионов дали свою независимую оценку — средний уровень дзюдо в Челябинске значительно вырос именно благодаря выстроенной нами системе обмена опытом между различными городскими секциями. А в конце года получилось заявиться и на международный уровень, на специальный новогодний сбор в гости к Ярцеву и его воспитанникам приехали помериться силами атлеты из Казахстана. В 2022 году на уральском этапе международной детской лиги дзюдо «Триумф-Energy» Челябинская область выставила четыре команды, а в этом году цвета флага региона защищали уже шесть южноуральских клубов. А Центр Дениса Ярцева делегировал на престижные состязания сразу две своих сборных. Фото: Леонид Дубовицкий Фото: Леонид Дубовицкий Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сразу четыре детско-юношеские клубные команды по дзюдо из Челябинской области вошли в восьмерку сильнейших по итогам Уральского этапа международной лиги «Триумф-Energy». Таков итог курса на массовое развитие этого вида спорта и массированных частных инвестиций в дзюдо в Челябинске, считает координатор регионального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», депутат городской думы Денис Лапотышкин. «Это только начало. Подобное „южноуральское нашествие“ в турнирной таблице говорит о том, что у местного дзюдо имеется колоссальный запас прочности, количество вот-вот перейдет в качество», — считает Лапотышкин. В последние пару лет в Челябинске взят курс именно на массовое дзюдо. С помощью частных инвестиций открываются новые хорошо оснащенные школы дзюдо, обеспеченные спортинвентарем и отличным тренерским составом. Пример такой стратегии — Центр дзюдо Дениса Ярцева, помогает помощь Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). Этому клубу только за прошлый год удалось вдвое увеличить количество тренирующихся детей, почти до 1 тысяч человек. Сейчас Центр имеет уже три площадки — летнюю на озере Акакуль и круглогодичные — в поселке АМЗ и на улице Российской. Причем последняя школа имеет статус одной из самых передовых в России: три борцовских зала, тренажерный с самым современным оборудованием, комфортные раздевалки, душевые, комнаты ожидания для родителей. Все дети здесь занимаются бесплатно, также безвозмездно получая форму и другое снаряжение. «При этом мы не закрываем набор. Если какому-то школьнику прямо сейчас вздумается записаться в секцию — добро пожаловать. Имеющиеся площадки и большой тренерский состав позволяют и зимой, и летом формировать новые группы, добавляя новичков. Одновременно среди воспитанников проводится профотбор в специальные группы спортивного совершенствования, куда собираем наиболее мотивированных на результат ребят. Для них — усиленная программа тренировок, регулярные сборы, в ходе которых борец, общаясь со сверстниками из других клубов дзюдо города и области, получает совершенно иной по качеству опыт ведения схваток», — пояснил член сборной России по дзюдо, заслуженный мастер спорта Ярцев. Центр дзюдо Дениса Ярцева — проект уже общегородской и даже региональный. В зал на Российской едут заниматься со всего Челябинска и даже из отдаленных муниципалитетов, например, села Миасского. По субботам в Центре Ярцева проводятся «Дни борьбы», которые собирают до 300 юных спортсменов разных возрастов. На спарринги приглашаются все желающие, территория Центра позволяют принять такое количество гостей. Это не тренировки, а именно борьба — попробовать свои силы едут не новички, а те, кто занимается дзюдо уже больше года. Практикуются такие субботние мини-соревнования уже год и тренеры из соседних регионов дали свою независимую оценку — средний уровень дзюдо в Челябинске значительно вырос именно благодаря выстроенной нами системе обмена опытом между различными городскими секциями. А в конце года получилось заявиться и на международный уровень, на специальный новогодний сбор в гости к Ярцеву и его воспитанникам приехали помериться силами атлеты из Казахстана. В 2022 году на уральском этапе международной детской лиги дзюдо «Триумф-Energy» Челябинская область выставила четыре команды, а в этом году цвета флага региона защищали уже шесть южноуральских клубов. А Центр Дениса Ярцева делегировал на престижные состязания сразу две своих сборных.