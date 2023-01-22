22 января 2023
21 января 2023

Челябинский губернатор подписал соглашение с президентом федерации дзюдо

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Кунашакском районе. Челябинск , дзюдо, спорт, тренировка, татами, борцовский зал
Челябинская область является опорным регионом по развитию спорта в стране Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подписали соглашение о развитии дзюдо в регионе на ближайшие четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подписи под документом поставили губернатор региона Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Согласно документу стороны договорились о развитии массового и любительского спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта (дзюдо) на Южном Урале в период 2023—2026 годов», — сообщают в пресс-службе.

Челябинская область поддерживает стратегию развития дзюдо. Успешно реализуются массовые проекты. В планах строительство новых объектов и баз в Челябинске, Магнитогорске и Трехгорном. Алексей Текслер подчеркнул, что дзюдо очень важен для региона.

«Наш регион является ключевым для развития дзюдо в стране. У нас функционирует олимпийский центр по дзюдо, на его базе растут наши чемпионы. Регион включен в список опорных регионов по развитию дзюдо в России. Для нас важно, чтобы в дзюдо приходили дети, поэтому мы пропагандируем этот вид спорта, и для региона он является базовым»», — рассказал губернатор.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подписали соглашение о развитии дзюдо в регионе на ближайшие четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Подписи под документом поставили губернатор региона Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Согласно документу стороны договорились о развитии массового и любительского спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта (дзюдо) на Южном Урале в период 2023—2026 годов», — сообщают в пресс-службе. Челябинская область поддерживает стратегию развития дзюдо. Успешно реализуются массовые проекты. В планах строительство новых объектов и баз в Челябинске, Магнитогорске и Трехгорном. Алексей Текслер подчеркнул, что дзюдо очень важен для региона. «Наш регион является ключевым для развития дзюдо в стране. У нас функционирует олимпийский центр по дзюдо, на его базе растут наши чемпионы. Регион включен в список опорных регионов по развитию дзюдо в России. Для нас важно, чтобы в дзюдо приходили дети, поэтому мы пропагандируем этот вид спорта, и для региона он является базовым»», — рассказал губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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