Челябинский губернатор подписал соглашение с президентом федерации дзюдо

Челябинская область является опорным регионом по развитию спорта в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подписали соглашение о развитии дзюдо в регионе на ближайшие четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Подписи под документом поставили губернатор региона Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Согласно документу стороны договорились о развитии массового и любительского спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта (дзюдо) на Южном Урале в период 2023—2026 годов», — сообщают в пресс-службе.

Челябинская область поддерживает стратегию развития дзюдо. Успешно реализуются массовые проекты. В планах строительство новых объектов и баз в Челябинске, Магнитогорске и Трехгорном. Алексей Текслер подчеркнул, что дзюдо очень важен для региона.

«Наш регион является ключевым для развития дзюдо в стране. У нас функционирует олимпийский центр по дзюдо, на его базе растут наши чемпионы. Регион включен в список опорных регионов по развитию дзюдо в России. Для нас важно, чтобы в дзюдо приходили дети, поэтому мы пропагандируем этот вид спорта, и для региона он является базовым»», — рассказал губернатор.