Челябинский губернатор подписал соглашение с президентом федерации дзюдо

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подписали соглашение о развитии дзюдо в регионе на ближайшие четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Подписи под документом поставили губернатор региона Алексей Текслер и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Согласно документу стороны договорились о развитии массового и любительского спорта, спорта высших достижений, профессионального спорта (дзюдо) на Южном Урале в период 2023—2026 годов», — сообщают в пресс-службе.
Челябинская область поддерживает стратегию развития дзюдо. Успешно реализуются массовые проекты. В планах строительство новых объектов и баз в Челябинске, Магнитогорске и Трехгорном. Алексей Текслер подчеркнул, что дзюдо очень важен для региона.
«Наш регион является ключевым для развития дзюдо в стране. У нас функционирует олимпийский центр по дзюдо, на его базе растут наши чемпионы. Регион включен в список опорных регионов по развитию дзюдо в России. Для нас важно, чтобы в дзюдо приходили дети, поэтому мы пропагандируем этот вид спорта, и для региона он является базовым»», — рассказал губернатор.
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