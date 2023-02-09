МИД РФ: США ждут последствия после расследования по «Северным потокам»

09 февраля 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

В МИД РФ высказались о расследовании американского журналиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Вашингтону придется ответить за диверсии на «Северных потоках» после расследования американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — сказал Рябков в интервью РИА Новости. По его словам, публикация Херша подтвердила подозрения России на счет США. Херш заявил, что теракт на «Северных потоках» устроили США и приказ о подрыве отдали в ЦРУ. Авария на газопроводе произошла в сентябре, там была утечка на обеих нитках. В США назвали ложью обвинения о подрыве. Уклонение Вашингтона от разбирательства произошедшего является признанием их виновности, считает сенатор РФ Андрей Клишас.

Вашингтону придется ответить за диверсии на «Северных потоках» после расследования американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — сказал Рябков в интервью РИА Новости. По его словам, публикация Херша подтвердила подозрения России на счет США. Херш заявил, что теракт на «Северных потоках» устроили США и приказ о подрыве отдали в ЦРУ. Авария на газопроводе произошла в сентябре, там была утечка на обеих нитках. В США назвали ложью обвинения о подрыве. Уклонение Вашингтона от разбирательства произошедшего является признанием их виновности, считает сенатор РФ Андрей Клишас.