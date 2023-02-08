Клишас придумал, как доказать вину США в подрыве «Северных потоков»

Отказ США от судебного разбирательства по обвинению в причастности ко взрывам на газопроводе «Северный поток» можно расценивать как признание вины. С таким заявлением выступил сенатор РФ Андрей Клишас.
«Если Белый дом уклонится от судебного разбирательства — это будет признанием вины, несмотря на формальное отрицание, что взрыв на Северном потоке организовало Правительство США», — написал Клишас в своем telegram-канале. По словам Клишаса, отказ Вашингтона опровергнуть факты о причастности США к подрывам на трубопроводе, установит виновника автоматически.
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Отказ США от судебного разбирательства по обвинению в причастности ко взрывам на газопроводе «Северный поток» можно расценивать как признание вины. С таким заявлением выступил сенатор РФ Андрей Клишас. «Если Белый дом уклонится от судебного разбирательства — это будет признанием вины, несмотря на формальное отрицание, что взрыв на Северном потоке организовало Правительство США», — написал Клишас в своем telegram-канале. По словам Клишаса, отказ Вашингтона опровергнуть факты о причастности США к подрывам на трубопроводе, установит виновника автоматически. Ранее США обвинили в терактах на «Северном потоке», пишет «Национальная служба новостей». Американский журналист Херш сообщил, что приказ о подрыве газопровода лично отдал глава ЦРУ Уильям Бернс. В Госдуме РФ потребовали наказать виновных во взрывах.