Bloomberg: Евросоюз потерял большую часть «замороженных» активов Центробанка

10 февраля 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Для лидеров ЕС юридическая служба подготовила документ о судьбе российских активов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Юридическая служба Европейского Союза фактически подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% «замороженных» активов Центрального банка России. Информация об этом содержится в документе, подготовленном для лидеров ЕС. «Юридическая служба Европейского Союза фактически подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% „замороженных“ активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов. Из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более 36,4 млрд долларов. Об этом говорится в документе, подготовленном для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского», — сообщает агенство « Блумберг» . Для того, чтобы передать российские активы Украине, нужно их сначала найти, отмечает юридическая служба. Для этого она рекомендует саммиту ЕС обязать европейские банки срочно передать всю информацию о замороженных средствах РФ Еврокомиссии. URA.RU писало о том, что по заявлению главы Евросовета на восстановление Украины потратят замороженные в Европе российские активы. Запад заморозил активы ЦБ с началом спецоперации.

Юридическая служба Европейского Союза фактически подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% «замороженных» активов Центрального банка России. Информация об этом содержится в документе, подготовленном для лидеров ЕС. «Юридическая служба Европейского Союза фактически подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% „замороженных“ активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов. Из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более 36,4 млрд долларов. Об этом говорится в документе, подготовленном для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского», — сообщает агенство «Блумберг». Для того, чтобы передать российские активы Украине, нужно их сначала найти, отмечает юридическая служба. Для этого она рекомендует саммиту ЕС обязать европейские банки срочно передать всю информацию о замороженных средствах РФ Еврокомиссии. URA.RU писало о том, что по заявлению главы Евросовета на восстановление Украины потратят замороженные в Европе российские активы. Запад заморозил активы ЦБ с началом спецоперации.