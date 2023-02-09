Пермяк, живущий в Германии, обратился в суд из-за наследства

Пермяк, проживающий в Германии, обратился в Свердловский суд Перми, потому что не смог вступить в наследство. Он заявил, что был поздно уведомлен о смерти отца, не успел получить наследственное имущество и, следовательно, был незаконно лишен этого права, сообщается в решении на сайте суда.
«Представитель истца пояснила, что истец проживал и проживает в Германии. О смерти отца ему стало известно в последний момент, в России истцу была выдана фотокопия свидетельства смерти отца, однако истцу было необходимо уехать в Германию и он выдал доверенность представителю», — говорится в решении.
Доверенное лицо подало нотариусу копию свидетельства о смерти отца пермяка, однако документы юрист не принял. Из-за этого, как утверждает истец, он пропустил шестимесячный срок, в течение которого он мог вступить в наследство. Суд, рассмотрев все материалы, истцу отказал. По показаниям свидетелей, пермяк присутствовал на похоронах отца в Перми и несколько раз прилетал в город после, но тогда он не подавал никаких заявлений о вступлении в наследство. О своем праве пермяк заявил спустя два года, когда были нарушены все сроки без уважительной причины.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.