У въезда в «Екатеринбург-Экспо» образовалась огромная пробка. Фото, видео

12 февраля 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась из-за концерта Big Love Show-2023 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Кольцовском тракте в Екатеринбурге образовалась огромная пробка у въезда на международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», сообщает корреспондент URA.RU. 12 февраля там пройдет концерт Big Love Show-2023, на котором выступят Клава Кока, Artic & Asti и другие артисты. «Сегодня пройдет масштабный концерт в Екатеринбурге. Но прежде горожанам предстоит простоять в пробке, а затем и в очереди на входе в МВЦ», — передает журналист агентства. На входе в «Екатеринбург-Экспо» собираются люди. Концертная программа началась в 19:00 по местному времени. Big Love Show — концерт, в котором принимают участие суперзвезды российского шоу-бизнеса. «Самые горячие хиты и яркие премьеры. Тысячи восторженных сердец и сверхмощная энергия любви. Все это — Big Love Show», — так говорят о себе организаторы. Скрин: Яндекс.Карты

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге образовалась огромная пробка у въезда на международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», сообщает корреспондент URA.RU. 12 февраля там пройдет концерт Big Love Show-2023, на котором выступят Клава Кока, Artic & Asti и другие артисты. «Сегодня пройдет масштабный концерт в Екатеринбурге. Но прежде горожанам предстоит простоять в пробке, а затем и в очереди на входе в МВЦ», — передает журналист агентства. На входе в «Екатеринбург-Экспо» собираются люди. Концертная программа началась в 19:00 по местному времени. Big Love Show — концерт, в котором принимают участие суперзвезды российского шоу-бизнеса. «Самые горячие хиты и яркие премьеры. Тысячи восторженных сердец и сверхмощная энергия любви. Все это — Big Love Show», — так говорят о себе организаторы.