На Кольцовском тракте в Екатеринбурге образовалась огромная пробка у въезда на международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», сообщает корреспондент URA.RU. 12 февраля там пройдет концерт Big Love Show-2023, на котором выступят Клава Кока, Artic & Asti и другие артисты.
«Сегодня пройдет масштабный концерт в Екатеринбурге. Но прежде горожанам предстоит простоять в пробке, а затем и в очереди на входе в МВЦ», — передает журналист агентства.
На входе в «Екатеринбург-Экспо» собираются люди. Концертная программа началась в 19:00 по местному времени. Big Love Show — концерт, в котором принимают участие суперзвезды российского шоу-бизнеса. «Самые горячие хиты и яркие премьеры. Тысячи восторженных сердец и сверхмощная энергия любви. Все это — Big Love Show», — так говорят о себе организаторы.
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