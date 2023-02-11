На концерте в Екатеринбурге устроили откровенные танцы при детях. Видео

12 февраля 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Группа «Винтаж» устроила откровенные танцы на Big Love Show Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на концерте Big Love Show, у которого стоит пометка 12+, группа «Винтаж» решила станцевать откровенные танцы в необычных нарядах. При этом в зале замечены дети 7-10 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Группа „Винтаж“ вышла на сцену и начала танцевать откровенные танцы. Родители с маленькими детьми тут же начали уходить. Некоторых возмутили развратные костюмы», — передает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что 12 февраля в Екатеринбурге проходит Big Love Show, который откладывался из-за ковидных ограничений. На сцену уже вышли певицы Мари Краймбрери и Елка. Костюмы также возмутили некоторых родителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на концерте Big Love Show, у которого стоит пометка 12+, группа «Винтаж» решила станцевать откровенные танцы в необычных нарядах. При этом в зале замечены дети 7-10 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Группа „Винтаж“ вышла на сцену и начала танцевать откровенные танцы. Родители с маленькими детьми тут же начали уходить. Некоторых возмутили развратные костюмы», — передает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что 12 февраля в Екатеринбурге проходит Big Love Show, который откладывался из-за ковидных ограничений. На сцену уже вышли певицы Мари Краймбрери и Елка.