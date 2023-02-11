11 февраля 2023
10 февраля 2023

На концерте в Екатеринбурге устроили откровенные танцы при детях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург
Группа «Винтаж» устроила откровенные танцы на Big Love Show Фото:

В Екатеринбурге на концерте Big Love Show, у которого стоит пометка 12+, группа «Винтаж» решила станцевать откровенные танцы в необычных нарядах. При этом в зале замечены дети 7-10 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Группа „Винтаж“ вышла на сцену и начала танцевать откровенные танцы. Родители с маленькими детьми тут же начали уходить. Некоторых возмутили развратные костюмы», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что 12 февраля в Екатеринбурге проходит Big Love Show, который откладывался из-за ковидных ограничений. На сцену уже вышли певицы Мари Краймбрери и Елка.

BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург
Костюмы также возмутили некоторых родителей
Фото:

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В Екатеринбурге на концерте Big Love Show, у которого стоит пометка 12+, группа «Винтаж» решила станцевать откровенные танцы в необычных нарядах. При этом в зале замечены дети 7-10 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Группа „Винтаж“ вышла на сцену и начала танцевать откровенные танцы. Родители с маленькими детьми тут же начали уходить. Некоторых возмутили развратные костюмы», — передает корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что 12 февраля в Екатеринбурге проходит Big Love Show, который откладывался из-за ковидных ограничений. На сцену уже вышли певицы Мари Краймбрери и Елка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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