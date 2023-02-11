Группа «Винтаж» устроила откровенные танцы на Big Love Show
В Екатеринбурге на концерте Big Love Show, у которого стоит пометка 12+, группа «Винтаж» решила станцевать откровенные танцы в необычных нарядах. При этом в зале замечены дети 7-10 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Группа „Винтаж“ вышла на сцену и начала танцевать откровенные танцы. Родители с маленькими детьми тут же начали уходить. Некоторых возмутили развратные костюмы», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU сообщало, что 12 февраля в Екатеринбурге проходит Big Love Show, который откладывался из-за ковидных ограничений. На сцену уже вышли певицы Мари Краймбрери и Елка.
Костюмы также возмутили некоторых родителей
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